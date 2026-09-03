Incendiere la o firmă din domeniul miliar din Germania, au fost arestați doi cetățeni bulgari

Germania anchetează o presupusă incendiere la sediul companii din domeniul apărării din Munchen, la câteva zile după două tentative de sabotaj asupra rețelei electrice și la o lună după un atac cu drone pe aeroportul din Leipzig, pe care Berlinul și aliații săi l-au atribuit Rusiei, transmite Reuters.

Poliția a anunțat că investighează un incendiu izbucnit în timpul nopții la un șantier de construcții de la sediul companiei din domeniul apărării Rohde & Schwarz, ale cărei produse includ sisteme radar pentru detectarea, urmărirea și bruiajul dronelor.

O femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari, au fost arestați la o benzinărie situată în apropierea șantierului, în legătură cu incidentul, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din landul Bavaria, din sudul țării.

Incendiul nu a provocat pagube semnificative înainte de a fi stins și nimeni nu a fost rănit, au precizat oficialii.

Rohde & Schwarz a confirmat că a avut loc o „operațiune a poliției și a pompierilor” în apropierea sediului său, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Alertă în Germania

Autoritățile germane se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește amenințările la adresa infrastructurii critice.

În această săptămână, poliția a investigat două tentative de sabotaj asupra rețelei electrice, survenite în decurs de 24 de ore în landurile Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia.

Tot în această săptămână, Berlinul a acuzat oficial Rusia de o tentativă de atac cu drone asupra unui avion de marfă ucrainean la aeroportul Leipzig/Halle, în luna august, ceea ce a determinat aliații europeni să solicite sancțiuni mai severe împotriva Moscovei.

Poliția germană a identificat ADN-ul a doi bărbați cu pașaport rus, suspectați că au adus o dronă cu explozibil la aeroportul din Leipzig.

Miniștrii de externe ai Franței și Poloniei, vizită în Germania

Rusia neagă cu tărie orice implicare și a anunțat joi că va închide centrele culturale Goethe-Institut din Germania, ca măsură de represalii, ca răspuns la acțiunile similare întreprinse de Berlin.

Autoritățile germane au declarat că nu pot exclude nici implicarea unor forțe străine, nici a unor extremiști de stânga din țară în cazurile de sabotaj din această săptămână asupra rețelei electrice.

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a avertizat că puterile străine ar putea folosi, de asemenea, grupuri extremiste ca intermediari pentru operațiuni de sabotaj în Germania.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, i-a primit joi pe omologii săi francez și polonez pentru a discuta despre securitate.

În cadrul acelei întâlniri de la Weimar, ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că Varșovia l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-și exprima „condamnarea fermă a terorismului de stat rus” în urma tentativelor de atac din Germania.

„Polonia susține reacția și deciziile guvernului german în legătură cu acțiunile agresive de pe teritoriul german”, a declarat Sikorski în cadrul unei conferințe de presă.