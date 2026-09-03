Lavrov a anunțat noi măsuri contra Germaniei: „Nu aveau cum să nu înțeleagă ce înseamnă asta”

Rusia va închide centrele culturale Goethe-Institut din Germania, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, după ce Germania a acuzat Rusia de incidentul cu o dronă la Aeroportul Leipzig/Halle, transmite Reuters.

Reacția vine în condițiile în care măsurile de răspuns ale Germaniei au inclus închiderea centrului cultural rus din Berlin și consulatului din Bonn.

Președintele Vladimir Putin a acuzat Germania că a plantat probe pentru a da vina pe Moscova pentru incident. Poliția germană a identificat ADN-ul a doi bărbați cu pașaport rus, suspectați că au adus o dronă cu explozibil la aeroportul din Leipzig.

Lavrov susține că Germania a făcut intenționat acest pas

Lavrov a declarat că Rusia va închide centrele din Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg, ca urmare a deciziei Germaniei de a suspenda funcționarea centrului rus din Berlin.

„Ei (Germania) au făcut acest pas în mod deliberat – nu aveau cum să nu înțeleagă – că înseamnă sfârșitul prezenței lor culturale în Rusia”, a spus Lavrov, potrivit agenției de știri de stat TASS.

Centrele rămăseseră deschise „în ciuda tuturor complicațiilor legate de Ucraina din relațiile noastre cu Occidentul”, a adăugat el.

Primul Goethe-Institut din Rusia s-a deschis la Moscova în 1992, la scurt timp după prăbușirea Uniunii Sovietice. În urma unui conflict diplomatic cu Marea Britanie, Rusia a ordonat închiderea British Council în 2018.

Miercuri, adjunctul lui Lavrov, Alexander Grushko, a declarat că Rusia va riposta „foarte curând” pentru închiderea consulatului de la Bonn.

Tensiunile diplomatice UE – Europa, la cote foarte înalte

Germania a declarat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incidentul din Leipzig.

Germania este în alertă după două tentative de sabotaj asupra rețelei sale de electricitate ce au avut loc marți și a unei explozii într-o gară din Augsburg.

UE și mai multe state membre i-au convocat pe șefii ambasadelor ruse în legătură cu o tentativă de atac cu drone de pe Aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută.

Ambasadorul Rusiei la București a fost și el convocat la sediul MAE unde i s-a transmis că „nu vom tolera acțiunile hibride”.

Tentativa de atac cu drone de la Leipzig, atribuită Rusiei, marchează o nouă escaladare pe teritoriul european și nu va face decât să consolideze hotărârea UE de a intensifica presiunea asupra Moscovei, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Mâna dreaptă a președintelui Vladimir Putin în Consiliul de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev a declarat miercuri că fabricile militare care lucrează pentru Ucraina „merită o lovitură directă”, la fel ca „alte locuri din Berlin”.