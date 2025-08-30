Incendii de vegetaţie în mai multe zone din Prahova. Peste 100 de hectare afectate

Pompierii prahoveni au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, pentru stingerea unor incendii de vegetaţie care au izbucnit pe raza comunelor Năieni şi Jugureni, respectiv în comuna Valea Călugărească, suprafaţa totală afectată fiind de peste 100 de hectare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, incendiul de la Năieni-Jugureni este localizat şi se manifestă pe aproximativ 70 de hectare, relatează Agerpres.

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă. De asemenea, pentru eficientizarea acţiunii de stingere, a fost dispusă măsura creşterii capacităţii operaţionale la nivelul Detaşamentului Mizil şi al Gărzii de Intervenţie Urlaţi”, arată sursa citată.

Incendiul nu pune în pericol zonele locuite ale comunelor afectate.

De asemenea, pompierii au intervenit la Valea Călugărească pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată şi stuf, acesta întinzându-se pe o suprafaţă totală de 30-40 hectare, fiind constituit din mai multe focare dispersate.

„Acţiunea colegilor noştri este îngreunată de faptul că în zonele afectate nu se poate ajunge cu atospecialele de intervenţie, iar degajările de fum sunt foarte mari, cu precădere în zonele cu stufăriş. De asemenea, nici în acest caz nu sunt puse în pericol gospodăriile localnicilor”, a transmis iniţial ISU Prahova.

Ulterior, ISU a anunţat că incendiul este lichidat, iar pompierii vor mai parcurge perimetrul afectat pentru a verifica dacă mai există posibilitatea de reaprindere a unor focare.