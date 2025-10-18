Incendiu cu degajări mari de fum la un hotel din București. Mesaj RO-Alert transmis locuitorilor din sectorul 6

Incendiu la subsolul unui bloc cu zece etaje de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei. Sursă foto: ISU B-IF

Pompierii intervin sâmbătă să stingă un incendiu izbucnit pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei.

11:38

Potrivit DSU, în clădire funcționează un hotel, iar o persoană care a suferit arsuri la nivelul mâinilor lucrează la centrul spa de la subsolul clădirii.

De asemenea, o altă persoană, a fost evacuată de forțele de intervenție de la etajele superioare, din cauza fumului dens prezent pe casa scării și la nivelul parterului.

Incendiul se manifestă în două camere ale saunei și un hol de acces ale centrului spa.

Nu se impune evacuarea persoanelor cazate în hotel, zona fiind permanent monitorizată de echipele de intervenție, a precizat DSU.

11:33

45 de persoane au fost evacuate din clădirea unde a izbunit incendiul, potrivit ISU. O persoană cu arsuri primește îngrijiri medicale la fața locului.

11:27

În acest moment, incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 mp, anunță ISU.

Conform sursei citate, pompierii lucrează la lichidarea incendiului și la ventilarea spațiilor.

Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri cu 10 etaje, unde funcționează un centru spa, potrivit ISU București-Ilfov.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor.

Pentru informarea populației din proximitate s-a emis un mesaj Ro-Alert.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.