Incendiu de proporţii în București. Ard mai multe case

Pompierii bucureșteni intervin miercuri la un incendiu de proporții pe o stradă in Sectorul 3 al Capitalei, fiind afectate mai multe locuințe și existând pericolul de extindere a flăcărilor și spre alte case.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe pe strada Mureșeni, potrivit ISU București-Ilfov.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 mp, 4 locuințe si o anexă fiind afectate de flăcări.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii intervin pentru a-l lichida.

Echipajele de urgență au reușit să evacueze o persoană din zona afectată.

Aceasta a suferit un atac de panică și se află acum în grija echipajelor SMURD pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Pentru gestionarea situației de urgență, a fost mobilizat un dispozitiv semnificativ de forțe, incluzând: