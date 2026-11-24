Incendiul izbucnit la hotelul din Poiana Brașov a fost stins în noaptea de luni spre marți, după 36 de ore de intervenție, au anunțat pompierii.



„După peste 36 de ore de intervenție continuă a pompierilor, incendiul izbucnit la hotelul din Poiana Brașov a fost lichidat. Pentru monitorizarea situației și prevenirea eventualelor reaprinderi, la fața locului rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD”, a transmis, marți, ISU Brașov, citat de Agerpres.

Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizați peste 150 de pompieri din șapte județe, conform Antena 3.

Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de felul în care a fost construită clădirea. În timpul misiunii au fost folosite și camere cu termoviziune și drone, pentru identificarea focarelor.

Incendiul de la Hotel Alpin

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seara, la unul dintre marile hoteluri din Poiana Brașov.

150 de persoane, turiși și personal al hotelului, au fost evacuate. Nu s-a înregistrat nicio victimă.

Primele flăcări au fost semnalate în zona mansardei și a terasei unui apartament situat la unul dintre nivelurile superioare ale hotelului, conform publicației locale BizBrașov.

Reprezentanții hotelului spun că primele flăcări au fost observate pe terasa unui apartament de la etajul 11.

Flăcările au cuprins ulterior acoperișul, fațada, mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii.

Cauza incendiului, necunoscută

Momentan, nu se cunoaște cauza incendiului. Anchetatorii continuă cercetările.

O ipoteză luată în calcul pentru cauza incediului este o țigară uitată de un turist pe terasa unui apartament, potrivit Antena 3.

Suprafața afectată de foc este de circa 3.000 metri pătrați, conform sursei citate. Apartamentele de la etajele 6-7 până la acoperiș au ars, relatează Știrile ProTV.

Hotelul Alpin din Poiana Brașov a fost construit în urmă cu 50 de ani și din 2004 este o afacere de familie, conform Știrile ProTV.

Proprietarii au dorit să facă declarații, însă au precizat că unitatea de cazare este asigurată. Hotelul menționează pe site că are autorizație de securitate la incendiu.