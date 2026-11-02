Incendiu în București. Arde un salon de evenimente din Sectorul 4

Un incendiu a izbucnit la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, din Sectorul 4 al Capitalei, anunță luni dimineață ISUBIF. Pompierii au anunțat că, până acum, nu sunt victime.

Potrivit ISUBIF, este vorba de mai multe saloane alipite.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta generalizat, cu posibilități de propagare.

„Intervenim cu 12 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si doua echipaje SMURD.

Până în momentul de față nu avem informatii cu privire la victime”, a anunțat ISUBIF.

Misiunea este în dinamică.