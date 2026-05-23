Incendiu la CET Vest din București. Fumul se vede de la kilometri distanță / A fost emis mesaj RO-Alert

Pompierii intervin sâmbătă la un incendiu major izbucnit la un transformator din incinta CET Vest, din Sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, iar populația din zonă a fost alertată prin mesaj RO-Alert, anunță ISUBIF. Este al doilea incendiu izbucnit la CET Vest în decurs de o lună.

„În urmă cu scurt timp, pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe bld. Timișoara, sector 6, București. Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum”, anunță ISUBIF.

Incendiul este urmat de o coloană de fum negru, care se vede de la mare distanță, potrivit imaginilor transmise de ISUBIF.

La interventia de la CET Vest a fost emis mesaj RO-ALERT pe o raza de aprox. 3000 metri in jurul focarului, potrivit ISUBIF.

Potrivit ISUBIF, în acest moment a fost realizat un dispozitiv de intervenție, „având în vedere faptul că reprezentantii obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică”.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și 2 ambulanțe SMURD.