Incendiu la spitalul din Reșița. Mai mulți pacienți au fost evacuați

Incendiul a izbucnit la Spitalul Judeţean Reşiţa din judeţul Caraş-Severin într-o încăpere unde era montat un aparat RMN și unde a avut loc un scurt-circuit la instalaţia electrică, potrivit ISU Caraş- Severin citat de news.ro. Incendiul a fost lichidat, iar pompierii acționează pentru degajarea fumului.

Autoritățile au dispus activarea planuluri roșu de intervenție, iar mai mulți pacienți de la Secţia de Chirurgie au fost evacuați, în timp ce persoane aflate pe etajul de maternitate au fost mutate pe altă secție.

„Au fost evacuate câteva persoane, de la Secţia de Chirurgie, de la etajul 1 şi de la etajul al doilea, unde este maternitatea, câteva paciente au fost mutate în Secţia de Ginecologie”, a precizat Remus Bojunescu, purtărorul de cuvânt al ISU Caraş-Severin.

Planul roșu de intervenție a fost dezactivat după aproximativ 20 de minute.

„Incendiul a fost localizat şi lichidat, acum se lucrează la degajarea fumului”, a precizat Bojunescu.