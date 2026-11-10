Incendiu la un panou electric din subsolul unui hotel din Bucureşti. A fost evacuat parterul

Pompierii intervin, marţi seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un panou electric din subsolul unui hotel de pe strada Ştirbei Vodă din Bucureşti. Incidentul nu a fost însoțit de flăcări, ci de degajări mari de fum, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Potrivit surselor HotNews, incendiul a izbucnit la hotelul de pe strada Știrbei Vodă nr. 146, la hotel ibis Styles Bucharest City Center.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu pe strada Ştirbei Vodă, la un imobil cu destinaţie de hotel. La sosirea primelor echipaje de intervenţie au fost constatate degajări de fum, fără flacără, la nivelul unui panou electric aflat la subsolul hotelului”, a anunțat ISU, conform News.ro.

Au fost evacuate preventiv persoanele de la parterul hotelului şi autoturismele de la subsolul acestuia.

„Ca urmare a intervenţiei nu au fost victime”, au precizat pompierii.

La ora transmiterii acestei ştiri, degajările de fum s-au redus semnificativ.