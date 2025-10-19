VIDEO Incendiu în Pipera. Două mașini au luat foc, flăcările s-au extins la o țeavă de gaze / Aproape 60 de persoane au fost evacuate

Două mașini au ars în Pipera. Flăcările s-au extins spre o conductă de gaze, pompierii intervin. Sursă foto: ISU B-IF

Pompierii au intervenit duminică pentru a stinge un inendiu produs la două autoturisme de pe bulevardul Pipera din Voluntari, lângă București.

Potrivit ISU București-Ilfov, în urmă cu scurt timp pompierii au intervenit să stingă flăcările care s-au extins și la o țeavă de gaze. Incendiul de la cele două autoturisme, aflate într-o parcare din apropierea unui hotel, a fost stins. Nu au existat victime.

În acest moment, pompierii asigură măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este în apropierea de hotelul cu cinci etaje, de unde au fost evacuate 58 de persoane.



Traficul în zonă este blocat.În continuare sunt scăpari de gaze în partea din față a clădirii de unde au fost evacuați oamenii.



La fața locului sunt 4 autospeciale de stingere, 2 echipaje SMURD și un echipaj CBRN si descarcerare.

Pompierii sting un incendiu în Pipera. Sursă foto: ISU B-IF

A fost solicitată prezența une echipe de intervenție de la furnizorul de gaz. Ulterior, ISU a anunțat că a fost opritî alimentarea cu gaz.