Incendiu violent de pădure în Vâlcea. O persoană a fost rănită / Traficul este îngreunat pe Valea Oltului

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație (Foto: Inquam Photos / Octav Ganea)

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi după-amiază, pe DN 7 – Valea Oltului, în judeţul Vâlcea, din cauza unui incendiu de pădure care se manifestă cu flacără deschisă şi cu degajare importantă de fum, relatează News.ro. O persoană aflată în zona incendiului a suferit arsuri, arată primele date.

Focul a izbucnit la fondul forestier al localităţii Goleşti din judeţul Vâlcea, extinzându-se pe aproximativ două hectare.

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, iar DN 7 este afectat de fumul generat de incendiu. Poliţia a restricţionat traficul în zonă”, anunţă ISU Vâlcea.

Conform reprezentanţilor instituţiei, în zonă au fost trimise, progresiv, forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Punctului de Lucru Buneşti şi Punctului de Lucru Ioneşti, cu 4 autospeciale de stingere cu apă şi spumă. De asemenea, intervine o ambulanţă SMURD.

Conform sursei citate, în zonă a fost găsit un bărbat care a suferit uşoare arsuri la nivelul braţelor.

„Persoana a fost scoasă din zona de pericol şi a fost evaluată de echipajul SMURD, ulterior refuzând transportul la spital. În acest moment incendiul este localizat”, precizează ISU Vâlcea.

La ora transmiterii acestei ştiri, forţele de intervenţie acţionează pentru lichidarea focului.