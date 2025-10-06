Începe furnizarea căldurii în București, anunță Termoenergetica. Zonele unde pot apărea probleme

Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire a început luni, anunță Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB). Pornirea sistemului se face „conform graficului”, dar căldura se va resimți „gradual” în apartamente.

„Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului. Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual”, a transmis Termoenergetica.

Pentru a asigura o distribuție „optimă” a căldurii, CMTEB a cerut creșterea debitului și a sarcinii termice la cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune. De asemenea, toți producătorii de energie termică au primit solicitarea de a porni centralele, începând de astăzi.

Compania spune că vor fi făcute „manevre de echilibrare hidraulică” pentru a optimiza distribuția căldurii.

Zonele din București cu probleme în ponirea căldurii



Potrivit sursei citate, aceste operațiuni de „echilibrare hidraulică” vor duce la disfuncționalități temporare în următoarele zone:

Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;

Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;

Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;

Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;

Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;