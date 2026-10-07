Începe pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Detaliul inedit de la baldachinul unde va fi pusă racla

Pregătirile pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, care anul acesta se celebrează în perioada 8-15 octombrie, au început cu împodobirea cu flori a baldachinului din Curtea Mitropolitană, unde va fi așezată racla, potrivit Agerpres.

Baldachinul în care joi dimineața va fi depusă spre închinare racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, este împodobit cu frunze de stejar, crenguțe de brad, crizanteme și crini. Spre deosebire de anii anteriori, anul acesta vor fi și flori care se deschid în formă de inimioară.

„Avem câteva tipuri de crizanteme, variante de toamnă, câteva tipuri de trandafiri, avem și trandafiri care se deschid ca o inimioară, sunt și câteva varietăți de crini parfumați. Avem și diverse frunze cu care completăm. Folosim quercus, frunze de stejar frumos colorate. În acest an culorile dominante sunt culori de toamnă, dar am adus și culori foarte vesele care să creeze o stare bună și frumoasă pelerinilor”, a declarat Ion Buștei, un florar din București a cărei familie decorează de 23 de ani baldachinul din Curtea Mitropolitană.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană joi dimineața, la ora 06:30, spre închinarea celor veniți din țară și străinătate. Ea va fi depusă pe un baldachin special amenajat în Curtea Mitropolitană. Catedrala a publicat o imagine cu florile care vor împodobi baldachinul în acest an.

Pelerinii sosiți în această perioadă la Iași se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, care sunt aduse în această seară de la o mănăstire din județul Neamț.

Pe 14 octombrie, când se prăznuiește hramul Sfintei Cuvioase Parascheva va fi oficiată Sfânta Liturghie, ceremonial religios la care participă sute de mii de credincioși, dar și reprezentanți ai autorităților locale și centrale.