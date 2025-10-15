Închirierile pe Airbnb și Booking, în vizorul UE. Un comisar își propune să rezolve „problema uriașă din multe orașe”

Un graffiti cu mesajul „Airbnb afară” în cartierul Le Panier, o zonă turistică din Marsilia, sudul Franței, pe 10 noiembrie 2023. FOTO: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

Primul plan al blocului comunitar privind locuințele accesibile va acoperi aspecte precum drepturile chiriașilor, speculațiile imobiliare și închirierile făcute de turiști.

Comisia Europeană va propune norme pentru a combate „problema uriașă” a închirierilor pe termen scurt prin intermediul platformelor precum Airbnb și Booking.com, în încercarea de a face față „crizei sociale” a persoanelor care se luptă să-și permită o locuință, a anunțat primul comisar pentru locuințe din istoria blocului comunitar, scrie miercuri The Guardian.

Într-un interviu acordat ziarului britanic și altor publicații europene, Dan Jorgensen a declarat că este timpul ca factorii de decizie de la Bruxelles să ia în serios problema locuințelor, în caz contrar fiind nevoiți să cedeze teren populiștilor anti-UE, care, potrivit lui, nu au soluții pentru problema lipsei de locuințe accesibile.

„Dacă noi, în calitate de decidenți politici, nu luăm în serios această problemă și nu recunoaștem că este o problemă socială care necesită măsuri, atunci… populiștii anti-UE vor câștiga”, a spus el, adăugând că Bruxellesul „nu a reușit până acum să rezolve” unele dintre elementele-cheie ale crizei locuințelor.

Jorgensen, un social-democrat danez, a primit misiunea de a elabora primul plan al UE privind locuințele accesibile, care urmează să fie făcut public în decembrie.

El a spus că publicarea planului a fost devansată față de termenul inițial, din 2026, fiind invocată urgența „crizei sociale”.

Bruxellesul s-a abținut în mod tradițional de la a stabili politici în domeniul locuințelor, dar Jorgensen a insistat că aceasta este o chestiune care ține de UE. „Viitorul plan privind locuințele va acoperi domenii în care este foarte clar că (locuințele) sunt o competență europeană și în care nu am reușit să ne îndeplinim obligațiile până în prezent… Unul dintre aceste domenii este cel al închirierilor pe termen scurt, unde avem nevoie de mai multe norme europene”, a spus comisarul Jorgensen.

Cazările pe termen scurt, adică închirieri făcute prin intermediul Airbnb și a altor platforme similare, au cunoscut o creștere rapidă în orașele europene în ultimii ani. Acest tip de cazare, foarte popular, este considerat drept factorul principal care a dus la creșterea prețului chiriilor, ceea ce i-a forțat pe localnici să părăsească centrele istorice și a transformat cartierele rezidențiale în zone turistice.

Jorgensen a spus că închirierea pe termen scurt este „o problemă uriașă în multe orașe”, dar nu a numit site-uri specifice și nu a detaliat vreo propunere.

Locuințele au devenit „o marfă”

Îngrijorările legate de închirierile pe termen scurt au apărut pe fondul unei creșteri generale a prețului chiriilor și a ipotecilor. Între 2010 și 2023, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 48%, iar chiriile cu 22%, într-o perioadă în care inflația a crescut cu 36%, potrivit agenției de statistică a UE, Eurostat. Unii chiriași și potențiali cumpărători s-au confruntat cu creșteri mult mai mari de prețuri: în aceeași perioadă, chiriile în Estonia au crescut cu 211%, în Lituania cu 169% și în Irlanda cu 98%.

Până în 2023, aproape 9% din populația UE a cheltuit 40% sau mai mult din venitul net pentru locuințe, inclusiv 29% din populația Greciei, 15% din populația Danemarcei și 13% din cea a Germania.

Jorgensen, care are și sarcina de a reduce prețurile la energie, a declarat că planul UE privind locuințele accesibile va aborda „financiarizarea” locuințelor, deoarece „este clar că, atunci când locuințele devin o marfă, un obiect de speculație, fără a mai ține cont de restul societății, acest lucru poate cauza, desigur, probleme”. El a refuzat să discute detaliile politicii, dar a spus că Executivul UE studiază modul în care statele membre au încercat să elimine sau să reducă această problemă, cum ar fi cerințele impuse dezvoltatorilor de a construi un procent de locuințe accesibile.

Comisia condusă de Ursula von der Leyen are câteva idei radicale pe care le poate pune în practică, ceea ce ar putea pune la încercare legislația UE. Spania intenționează să aplice o taxă de 100% asupra valorii proprietăților cumpărate de rezidenți din afara UE, în timp ce europarlamentarii socialiști doresc ca Executivul UE să ia în considerare interzicerea achiziționării de bunuri imobiliare de către străini.

Comisia Europeană, a spus Jorgensen, ia în considerare și modalități de a proteja mai bine drepturile chiriașilor, precum și relaxarea normelor privind ajutoarele de stat, pentru a facilita acordarea de subvenții sau scutiri fiscale companiilor imobiliare de către guverne.

Ursula Von der Leyen a înființat postul de comisar pentru locuințe în 2024, pentru a-și asigura voturile socialiștilor din Parlamentul European, necesare pentru a obține cel de-al doilea mandat.