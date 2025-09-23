Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil”

Poliția daneză a spus marți că dronele din cauza cărora luni, timp de mai multe ore, a fost închis principalul aeroport al țării par să fi fost pilotate de „un operator capabil”, transmite Reuters. Dronele au „dispărut” apoi, fără să se știe unde, iar până acum nu a fost identificat niciun suspect, au spus oficiali citați de presa daneză.

Un înalt oficial a spus că polițiștii danezi au rămas cu impresia că dronele au desfășurat o acțiune „demonstrativă” și că nu a existat niciun indiciu că intenționau să facă rău cuiva.

Aeroporturile din Copenhaga și capitala norvegiană Oslo, cele mai aglomerate din regiunea nordică, au fost închise timp de câteva ore după ce drone au fost observate în spațiul lor aerian luni seară, lăsând zeci de mii de pasageri blocați în timp ce zborurile erau întreținute.

Aeroportul din Copenhaga a fost închis timp de patru ore după ce două sau trei drone de mari dimensiuni au fost observate zburând în imediata sa vecinătate, iar aeroportul din Oslo a fost închis timp de trei ore după ce au fost văzute două drone.

Marți dimineață, Jens Jespersen, șef al poliției din Copenhaga, a ținut o conferință de presă împreună cu Morten Fruendsgaard, șef al serviciului național de trafic aerian și Kristoffer Blink Brand, director al aeroportului din Copenhaga, potrivit publicațiilor daneze Politiken și Berlingske.

Treizeci și cinci de zboruri cu destinația Copenhaga au fost redirecționate către aeroporturi din apropiere. Dronele au provocat 100 de anulări de zboruri și au afectat 20.000 de călători, potrivit acestora.

Dronele „s-au comportat ciudat” și au venit din direcții diferite

Dronele s-au comportat „într-un mod foarte ciudat”, spune Jens Jespersen despre dronele mari care au fost văzute la aeroport, adăugând că acestea au venit din mai multe direcții.

Numărul dronelor, dimensiunea lor și traiectoria de zbor au determinat poliția să creadă că în spatele lor se află ceea ce a calificat drept un „operator capabil”. Ar putea fi o putere străină, a admis poliția, fără să speculeze asupra identității acesteia.

Jespersen a explicat de ce poliția nu a doborât dronele neidentificate de luni seara: „Un aeroport este un loc foarte nepotrivit pentru ca ceva să cadă din cer”, a spus el, adăugând că doborârea lor ar fi avut consecințe grave, deoarece aeroportul este situat într-o zonă dens populată.

„Modul în care au funcționat dronele, dimensiunea lor și timpul petrecut deasupra țintei ne-au determinat să concluzionăm că probabil un actor capabil se află în spatele utilizării dronelor”, a subliniat el.

Jespersen a precizat că, potrivit evaluării poliției, nimeni nu a fost în pericol și nu s-au produs pagube, dar, după ce s-a întâmplat, autoritățile vor regândi măsurile de pregătire pentru a preveni repetarea unui incident similar.

Potrivit acestuia, investigația se va concentra pe mai multe direcții și vor fi căutate inclusiv „urmele digitale” ale dronelor: „Nu poți să ridici așa ceva fără să lași urme digitale”.

