Incidente grave în Parlamentul de la Belgrad: Opoziția a aruncat cu fumigene și a folosit gaze lacrimogene. Doi deputați răniți, dintre care unul în stare gravă VIDEO

Deputații sârbi din opoziție au aruncat marți fumigene și au folosit gaze lacrimogene în interiorul parlamentului, în semn de opoziție față de politicile guvernului și ca un gest de sprijin pentru studenții care protestează în stradă de patru luni, relatează Reuters.

Protestele provocate de prăbușirea în urmă cu patru luni a acoperișului unei gări, tragedia soldată cu 15 decese, s-au transformat în cea mai mare amenințare la adresa lui Aleksandar Vučić, care conduce Serbia, mai întâi ca premier și apoi ca președinte, din 2014.

La sesiunea legislativă, după ce coaliția de guvernământ condusă de Partidul Progresist Sârb (SNS) a aprobat ordinea de zi, unii politicieni din opoziție s-au ridicat de pe locurile lor și au fugit către președintele parlamentului și s-au încăierat cu agenții de securitate.

Alții au aruncat cu fumigene și folosit gaze lacrimogene, imaginile în direct difuzate de televiziuni arătând fum negru și roz în interiorul clădirii.

#Serbia 🇷🇸: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic 's corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc

Președintele Camerei Deputaților, Ana Brnabic, a declarat că doi deputați au fost răniți, unul dintre aceștia, Jasmina Obradovic, din partidul SNS, suferind un accident vascular cerebral și aflându-se în stare critică. „Parlamentul va continua să lucreze și să apere Serbia”, a declarat ea în cadrul sesiunii.

Parlamentul trebuia să adopte marți o lege privind creșterea fondurilor pentru universități – una dintre principalele revendicări ale studenților care blochează facultățile din decembrie.

Parlamentul ar fi trebuit, de asemenea, să ia act de demisia prim-ministrului Milos Vucevic, însă alte puncte înscrise pe ordinea de zi de coaliția de guvernare au provocat furia opoziției.

In the Parliament of Serbia, smoke pyrotechnics are thrown among the deputies. Never seen before pic.twitter.com/TX9xewOOVz