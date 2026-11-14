Incidente la protestul AUR de la Palatul Parlamentului

Manifestația de la Palatul Parlamentului se desfășoară pașnic în mare parte, dar două pesoane au fost extrase din mulțime, a anunțat Jandarmeria Română.

Doi bărbați care participau la protestul din Piața Izvor au fost ridicați de jandarmi, după ce s-au manifestat violent și au jignit forțele de ordine.

„Structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pentru protejarea cetățenilor care protestează pașnic, la manifestația din centrul Capitalei. Jandarmii au imobilizat, pentru legitimare și sancționare contravențională, două persoane care se manifestau agresiv verbal la adresa forțelor de ordine și a celorlalți participanți la miting”, a precizatt Jandarmeria Română, citată de Agerpres.

De asemenea, un echipaj SMURD a intervenit pentru a acorda îngrijiri medicale unei persoane care acuza o stare de rău, conform News.ro.

Persoana în cauză nu a necesitat transportul la spital.

Jandarmeria Capitalei a anunțat înainte ca simpatizanții AUR și ai lui Călin Georgescu să se strângă la Izvor că va asigura siguranța participanților la manifestație.

La mitingul neautorizat pentru susținerea lui Călin Georgescu de la Palatul Parlamentului a ajuns în jurul prânzului și preşedintele AUR, George Simion, şi mai mulţi lideri ai formaţiunii.

Liderul AUR a urcat o scenă instalată în zona protestului pentru a se adresa mulțimii.

„Vrem eliberarea lui Călin Georgescu, un proces corect și dreptate pentru toți românii”, a spus George Simion.