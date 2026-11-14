Miting de susținere a lui Călin Georgescu, astăzi, în București. Manifestația nu a fost autorizată de Ciucu. George Simion cere „protecția participanților”

Un miting de susținere a lui Călin Georgescu este programat sâmbătă, în fața Parlamentului. Liderul AUR, George Simion, a acuzat că manifestația nu a primit autorizație de la Primăria Capitalei și că „nu vrea nimeni să discute cu cei care își asumă organizarea protestului: „O să vin aici, o să particip și eu și mi se pare normal să fim și noi păziți și să se ia măsurile necesare“.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat vineri că au fost depuse trei cereri și că acestea au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul meciului România-Polonia.

Primăria Capitalei a câștigat în primă instanță procesul privind refuzul de avizare a manifestației de sâmbătă, 14 noiembrie, din Parcul Izvor.

Tot sâmbătă, de la ora 10:00, George Simion a anunțat un alt protest, în fața Primăriei Capitalei, ca reacție la refuzul avizării manifestației de susținere a lui Călin Georgescu.

Manifestația pro-Georgescu este programată în Parcul Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului, după următorul program:

Ora 13:00 – Parcul Izvor: adunarea participanților la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu.

Ora 14:00 – Parcul Izvor, în fața Palatului Parlamentului: începerea manifestației.

George Simion: „Nu vrea nimeni să discute cu cei care își asumă protestul din punct de vedere organizatoric”

Președintele AUR, George Simion, a spus că protestul nu a fost aprobat, deși Primăria Capitalei a fost notificată de două ori pentru această manifestație – o dată de trei participanți la protestele din fața Arestului Central și a doua oară de Nicolae Voiculeț, muzician și membru în Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român, din partea AUR.

Simion a cerut, vineri, într-o conferință de presă, ca instituțiile statului să asigure protecția prticipanților care vor „să își manifeste susținerea” față de Călin Georgescu:

„Vor participa foarte mulți oameni pentru care nu vrea nicio autoritate a statului român să își asume direct o responsabilitate, nu vor să spună care e problema. Am văzut foarte multe proteste, mii de proteste cu mii de teme, de la bursele studenților, până la protestele din timpul pandemiei, până la marșurile și parada pride LGBT.

Peste tot, autoritățile statului și-au dat concursul și au comunicat cu oamenii care anunțau intenția de a participa, pentru marea mulțime care va fi aici, în fața Parlamentului. Nu vrea nimeni să discute cu cei care își asumă protestul din punct de vedere organizatoric”.

„Mi se pare normal să fim și noi păziți la protest și să se ia măsurile necesare”

Liderul AUR a spus că va participa și el la protest, „alături de restul mulțimii”: „Mi se pare normal să fim și noi păziți și să se ia măsurile necesare”.

Liderul AUR a susținut că își „pune la dispoziție toată capacitatea pentru ca manifestația să decurgă fără probleme”:

„Sunt reprezentant al unei părți importante a societății românești, care nu poate fi interzisă, nu poate fi scoasă în afara legii și care nu va dispărea, în ciuda tuturor provocărilor. Eu trebuie să îi reprezint pe acești oameni și de asta eu, mâine, voi ieși din clădirea Parlamentului și mă voi alătura manifestanților.

Așa că stau la dispoziția acestor instituții să găsim o cale. Eu, ca reprezentant legal al manifestanților, pentru că m-au votat mulți dintre ei, îmi pun la dispoziție toată capacitatea ca să decurgă manifestația de mâine fără probleme. Mai mult de atât nu știu ce pot face. Mă pun la dispoziția instituțiilor statului ca manifestația de mâine să se desfășoare cum trebuie și să asigurăm siguranța, protecția celor care doresc să își manifeste susținerea față de Călin Georgescu“.

Simion îl acuză pe Ciucă că minte

Liderul AUR a susținut că au existat „mai multe cereri” depuse pentru autorizarea acestui miting, dar că „toate au fost respinse”:

„Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere. Reinventează felul în care au fost aprobate manifestații, până acum. O manifestație inventată într-un platou de televiziune este aprobată, având același subiect la Universitate și la Victoriei, doar că acolo este voie, aici nu este voie.

Tot ce se întâmplă este hilar și este exact pe modul de a gândi al lui Nicușor Dan. A reușit să încâlcească și să încurce toată țara, toate instituțiile și toată lumea, dă din colț în colț și nu spune cine ar trebui să aibă responsabilitate. Dincolo de ordine venite de la Nicușor Dan, Jandarmeria trebuie să fie aici prezentă și să colaboreze cu noi, cu cei care și-au asumat organizarea”.

Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR, declara, luni, că nu AUR nu este organizatorul protestului din 14 noiembrie, ci doar îl „promovează și îi sprijină pe cei care vor să participe”.

Ce spun Ciprian Ciucu și Jandarmeria despre protestul din fața Parlamentului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, 13 noiembrie, într-o conferință de presă, că au fost depuse trei cereri pentru organizarea unor manifestații, toate de aceeași persoană, Nicolae Voiculeț, și nu de partidul AUR. Prima cerere a vizat organizarea unor evenimente culturale, a doua o manifestație cu 50 de participanți, iar a treia un protest cu 5.000 de participanți.

Ciucu a explicat că solicitările au fost respinse deoarece organizatorul nu a putut garanta menținerea ordinii, delimitarea zonei manifestației, organizarea accesului participanților și oprirea adunării în cazul unor incidente.

„În acest context, pentru că omul nu a semnat că ar putea să facă acest lucru, comisia a luat decizia să nu îi dea acestui om aprobarea”, a declarat primarul, care a invocat și riscurile legate de prezența suporterilor polonezi în Capitală, în ziua meciului România-Polonia.

„Este o decizie tehnică, este o decizie corectă, pentru că, evident, dreptul de a protesta trebuie să vină și cu niște responsabilități”, a mai spus Ciucu.

Meciul România-Polonia are loc sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.

Ce a transmis Jandarmeria

Jandarmeria a transmis că susține dreptul la protest pașnic, dar că a semnalat riscuri de securitate în legătură cu manifestația de sâmbătă.

„Pentru manifestaţia din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competenţelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfăşurării, în aceeaşi zi, a meciului România-Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenţi, în aceeaşi perioadă, în centrul Capitalei”, a transmis Jandarmeria.

Instituția a precizat că decizia privind avizarea protestului aparține autorităților competente, iar responsabilitatea sa este „să prevenim incidentele și să protejăm oamenii”.

Primăria Capitalei a anunțat vineri că a câștigat, în primă instanță, procesul privind refuzul de avizare a protestului de susținere a lui Călin Georgescu, programat sâmbătă în Parcul Izvor. Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea ca neîntemeiată, astfel că manifestația rămâne neautorizată. Hotărârea nu este definitivă.