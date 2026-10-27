Încrederea se construiește prin inovație: Samsung obține statutul Consumer Superbrand România 2026–2027

Samsung a obținut statutul Consumer Superbrand România 2026–2027, în cadrul celei de-a XII-a ediții a programului, „The Innovation Legacy”. Cercetarea Ipsos evidențiază o evoluție a percepției asupra brandului: indicatorul de încredere a crescut de la 55% în 2024 la 67% în 2026, iar 69% dintre respondenții care au evaluat Samsung îl asociază cu inovația constantă. Recunoașterea reflectă atât capacitatea de a deschide noi direcții în tehnologie, cât și relația construită în timp cu consumatorii.

„Pentru Samsung, inovația înseamnă să transformăm evoluțiile tehnologice în experiențe relevante pentru oameni. De la evoluția televizoarelor și apariția telefoanelor pliabile până la inteligența artificială și locuința conectată, fiecare pas deschide noi posibilități în viața de zi cu zi. Încrederea se câștigă în timp, prin calitatea produselor și prin fiecare interacțiune cu brandul. Ne bucură această recunoaștere și ne responsabilizează să păstrăm standardele pe care consumatorii le asociază cu Samsung. Le mulțumim clienților, partenerilor și echipelor noastre, care au contribuit la această evoluție”, declară Simona Panait, Director de Marketing, Samsung Electronics România și Bulgaria.

O recunoaștere susținută de încredere, leadership și dinamism

În evaluarea Ipsos pentru Superbrands, Samsung înregistrează progrese pe toate cele trei dimensiuni urmărite: încrederea a crescut de la 55% la 67%, leadershipul de la 55% la 63%, iar dinamismul de la 52% la 67%, comparativ cu 2024. Creșterea dinamismului este cea mai pronunțată și indică o percepție mai solidă asupra puterii brandului de a propune noi direcții, într-o categorie în care așteptările se schimbă rapid.

Inovația care schimbă experiențele, nu doar produsele

Pentru Samsung, inovația pornește de la înțelegerea oamenilor și a felului în care tehnologia poate răspunde nevoilor lor. Această abordare se reflectă în dezvoltarea produselor, în design și în modul în care oamenii interacționează cu tehnologia. Datele Ipsos pentru Superbrands confirmă asocierea Samsung cu inovația, leadershipul și expertiza.

De la primul Galaxy Fold, lansat în 2019, la 7 ani de evoluție a gamei de dispozitive pliabile, Samsung a explorat noi formate care schimbă modul în care oamenii comunică, lucrează și creează. Aceeași direcție se regăsește în Galaxy AI, care aduce funcții inteligente mai aproape de activitățile cotidiene, și în dezvoltarea televizoarelor și a dispozitivelor conectate prin SmartThings. Designul, funcționalitatea și interconectivitatea sunt privite împreună, din perspectiva experienței utilizatorului, nu doar ca o succesiune de specificații tehnice.

Aceeași preocupare pentru evoluție se reflectă și în percepția asupra calității produselor. Împreună, inovația, expertiza și consecvența conturează un brand care urmărește să stabilească repere în categorie, nu doar să răspundă tendințelor existente.

Încrederea se vede în reputație și în preferință

Încrederea în Samsung este susținută și de studiul Kantar „The Trust Factor – Building Brands That Endure Uncertainty”, comunicat în aprilie 2025, care a plasat brandul pe locul al doilea în topul celor mai de încredere 20 de branduri din România. Recunoașterea din 2025 și rezultatele Ipsos din 2026 indică o percepție favorabilă menținută în timp.

În cercetarea Ipsos din 2026, 69% dintre respondenții care au evaluat Samsung îi atribuie o reputație excelentă, iar 60,5% consideră că își respectă promisiunile. Încrederea se construiește consecvent, în fiecare etapă a relației cu consumatorii: de la colaborări de durată cu partenerii și integrarea feedbackului în dezvoltarea produselor, până la suportul post-achiziție și actualizările de securitate și de sistem de operare oferite pe termen lung.

În aceeași direcție, în relația directă cu publicul, Samsung a fost desemnat „Cel mai de încredere brand de tehnologie votat de cititorii HotNews”, potrivit cercetării realizate în iulie–august 2026 de HotNews, alături de Samsung România și compania de cercetare Cult Research.

Aceste rezultate dau substanță criteriilor Superbrands de calitate, fiabilitate și diferențiere: consumatorii recunosc nu doar noutatea tehnologică, ci și consecvența experienței și reputația construită în timp.

Dincolo de produs: cum devine inovația parte din relația cu oamenii

Strategia de marketing și comunicare Samsung pornește de la înțelegerea consumatorilor și de la transformarea tehnologiei complexe în beneficii ușor de recunoscut. Pentru că nevoile, comportamentele și canalele de comunicare se schimbă permanent, urmărim constant semnalele pieței, datele și feedbackul comunităților și adaptăm felul în care vorbim despre inovație. Astfel, propunem conținut și dezvoltăm formate relevante în spațiile în care publicul își petrece timpul: de la conținut social-first și colaborările cu ambasadorii de brand din Team Galaxy, la parteneriate media, sesiuni de liveshopping și experiențe directe cu produsele. În acest fel, inovația se reflectă nu doar în ceea ce comunicăm, ci și în modul în care ajungem la oameni.

Campaniile dedicate lansărilor comerciale de produse sunt momente de vizibilitate într-un dialog continuu cu publicul. Conținutul digital, demonstrațiile de produs, experiențele din retail și colaborările cu creatorii de conținut îi ajută pe oameni să descopere utilitatea produselor în propriul ritm. Comunicarea poate însoți astfel parcursul de la descoperire și interes la explorarea produsului și alegerea canalului de cumpărare, contribuind la construirea brandului dincolo de o campanie punctuală sau de momentul tranzacției.

Preocuparea pentru viitorul inovației se extinde și către noile generații. Prin programul educațional Solve for Tomorrow, Samsung îi încurajează pe tineri să folosească tehnologia pentru a găsi soluții la provocări reale din comunitățile lor și susține dezvoltarea unor competențe relevante pentru o societate tot mai conectată. Astfel, inovația este atât o promisiune de produs, cât și o investiție în ideile și oamenii care pot modela viitorul.

Date esențiale despre Samsung în Superbrands 2026 – cifrele-cheie din cercetarea realizată de Ipsos:

• Încredere: 67% în 2026, față de 55% în 2024. Leadership: 63%, față de 55%. Dinamism: 67%, față de 52%.

• 69% asociază Samsung cu inovația constantă; 68,6% îl recunosc drept lider; 67,7% îl consideră expert; 68,3% apreciază calitatea constantă.

• 69% îi atribuie o reputație excelentă; 60,5% consideră că își respectă promisiunile; 54,4% îl indică drept brand preferat și recomandat.

• 83,9% notorietate asistată în categoria Technology.

Despre Superbrands România

Prezentă în România din 2005, prin agenția de comunicare strategică și relații publice BDR Associates, organizația Superbrands dezvoltă programe dedicate pieței românești și culturii de branding locale. Programele derulate până acum au inclus nouă ediții Consumer Superbrands, în anii 2006, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 și respectiv 2024, și trei ediții Business Superbrands, în 2007, 2008 și 2024, oferind peste 410 modele de succes în branding și comunicare. Programele Superbrands în România au reunit, de-a lungul timpului, în Consiliul de Onoare Superbrands, peste 280 de specialiști și profesioniști în management, marketing, comunicare, branding și alte domenii. Mai multe informații despre programul Superbrands România sunt disponibile pe ro.superbrands.com.

Despre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiră lumea și modelează viitorul cu idei și tehnologii transformatoare. Compania redefinește lumea televizoarelor, a semnalizării digitale, a smartphone-urilor, a dispozitivelor purtabile, a tabletelor, a aparatelor electrocasnice și a sistemelor de rețea, precum și a soluțiilor de memorie, a sistemelor LSI și a producției de semiconductori. Samsung avansează, de asemenea, în domeniul tehnologiilor de imagistică medicală, al soluțiilor HVAC și al roboticii, creând în același timp produse auto și audio inovatoare prin intermediul Harman. Cu ecosistemul său SmartThings, colaborarea deschisă cu partenerii și integrarea AI în întregul său portofoliu, Samsung oferă o experiență conectată inteligentă și fără întreruperi. Pentru cele mai recente știri, vizitați Samsung Newsroom la news.samsung.com/ro.

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