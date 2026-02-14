Incursiune în ”camera secretă” a lui Aman

Câteva zeci de lucrări de desen sunt prezentate sub titlul „Aman – Linie, punct. Theodor Aman – desenator”, până la începutul lunii noiembrie, în sala de gravură, unde se află și presa adusă din Franța la care lucra maestrul, și în salonul principal ale muzeului dedicat maestrului în centrul Capitalei.

Fiind vorba despre desene pe hârtie, în acest caz, este o ocazie rară de a pătrunde în „laboratorul” artistului. Desenul – mai complex sau mai simplu – este, și în cazul lui Theodor Aman, pregătitor pentru capodoperă. Fragilitatea acestor lucrări face ca ele să fie de puține ori și pentru puțin timp expuse public. Sunt păstrate în depozite, în condiții speciale, pentru a putea fi văzute și de alte generații, peste ani.

