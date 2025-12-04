Indemnizații de 27.000 lei net la Aeroporturi București, aprobate de Ministerul Transporturilor / Propunerea Fondului Proprietatea de 11.000 lei a fost respinsă

În plină perioadă în care Guvernul Bolojan propune reforme în administrația de stat, Ministerul Transporturilor a aprobat o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net) pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). De regulă, un consiliu de administrație se întrunește o dată pe lună.

Fondul Proprietatea, acționar minoritar în companie, a propus o indemnizație de 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net), însă solicitarea a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 2 decembrie.

Trebuie precizat că acționar majoritar este Ministerul Transporturilor, cu 80%.

Ilie Bolojan a criticat, în urmă cu câteva săptămâni, indemnizațiile mari de la companiile din transporturi

În acest moment, membrii Consiliului de Administrație al Aeroporturi București sunt: Eduard Bachide, Georgeta Bumbac, Cosmin Florin Mihălțean, Ileana Mirela Bîrchi, Constantin Gabriel Bunduc și Cătălin Diaconu. Mandatele lor expiră în iulie 2028.

La sfârșitul lunii octombrie, premierul a criticat nivelul ridicat al indemnizațiilor pe care le au directorii la companiile de stat din transporturi. El a dat exemplu a trei companii, una dintre ele fiind chiar Aeroporturi București. După doar câteva săptămâni de la aceste critici, Ministerul Transporturilor aprobă aceste indemnizații pentru membrii Consiliului de Administrație.

„M-am uitat la trei companii, de exemplu, din zona de transporturi, la Aeroportul Kogălniceanu, la Aeroportul Otopeni şi cred că la Romasta. Au explodat indemnizaţiile conducerii. Sunt nişte sume destul de robuste şi le-au crescut cu 40-50%. Dar nu e o problemă că aceste date vor fi făcute publice. Credeţi că şi le-au redus? Nu, preferă să stea la limită până nu le mai poţi bloca bugetele, nu-i interesează asta, în loc să revină la nişte valori de indemnizaţii decente. Şi dacă legea nu-i mai poate forţa, poate bunul simţ i-ar putea forţa sau ministerul să pună o presiune pe ei, pentru că efectiv îi sfidează pe oameni”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, în luna octombrie.

Fondul Proprietatea acuză că Ministerul Transporturilor îngreunează listarea „Aeroporturi București” pe bursă

Fondul Proprietatea a făcut mai mult propuneri privind guvernanța corporativă, în cadrul AGA, care au fost respinse. În opinia Fondului, respingerea acestora va îngreuna listarea companiei pe bursă.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, recent, că vor fi listate companii de stat pe bursă. El a dat exemplul CEC Bank și Aeroporturi București.

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea (Fondul), și-a exprimat profunda dezamăgire după respingerea tuturor propunerilor sale privind guvernanța corporativă la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), se arată într-un comunicat de presă.

Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a criticat decizia MTI, afirmând că aceasta demonstrează o „lipsă de angajament față de respectarea standardelor de guvernanță corporativă la CNAB”.

Potrivit Fondului, aceste respingeri va duce la întârzierea unor investiții esențiale în infrastructura aeroportuară, pe lângă faptul că va îngreuna listarea pe bursă.

Această situație transmite un mesaj negativ investitorilor, atât români, cât și internaționali, cu privire la angajamentul României față de guvernanța corporativă și dezvoltarea pieței locale de capital, mai consideră Fondul Proprietatea.

Propuneri respinse și motivele invocate de Fond

Propunerile Fondului Proprietatea:

Reluarea selecției auditorului financiar. Fondul a cerut reluarea procesului pentru numirea unui auditor cu expertiză recunoscută în tranzacțiile de pe piața de capital. Nerealizarea acestui obiectiv va genera întârzieri și costuri suplimentare pentru o potențială listare.

Transparență în procesul decizional: Fondul s-a opus modificărilor aduse Actului Constitutiv care ar reduce termenul de convocare a Consiliului de Administrație (CA) la doar 48 de ore și ar permite majorității membrilor CA să decidă asupra punctelor suplimentare fără aprobarea tuturor. Aceste schimbări subminează funcția de supraveghere a CA și indică un „model negativ” care se repetă și la alte companii din subordinea MTI, cum ar fi Aeroportul Timișoara.

Remunerație echitabilă: Propunerea Fondului de a stabili o remunerație lunară brută fixă de 19.885 lei/membru CA, bazată pe reperele industriei, a fost respinsă. În schimb, a fost aprobată o sumă de 46.560 lei brut/lună/membru, considerată de Fond „profund disproporționată” față de alte consilii de aeroporturi din România.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SA, care operează pe Otopeni şi Băneasa, a avut, în 2024, un profit de peste 600 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei. Pentru 2025 este estimat un profit de peste 500 milioane de lei.

Acţionar majoritar (80%) este statul român, prin Ministerul Transporturilor. Fondul Proprietatea deţine 20% din acţiuni.

Compania a înregistrat, în 2024, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 16 milioane de pasageri şi 134.700 aterizări şi decolări.