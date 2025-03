Îndemnul lui Călin Georgescu pentru susținătorii săi, la scurt timp după ce a fost scos definitiv din cursa prezidențială: „Vă rog să faceți cum vă dictează conștiința”

Călin Georgescu, în primul său mesaj transmis după ce Curtea Constituțională a României i-a respins definitiv candidatura la alegerile prezidențiale de anul acesta, a avut un mesaj și pentru susținătorii săi, în care i-a îndemnat să aleagă „cum vă dictează conștiința” în cazul persoanei pe care doresc să o susțină în continuare în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unor noi liste de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiința”, a spus Georgescu.

„Pare că în aceste momente, democrația și libertatea își dau ultima suflare și, de aceea, au nevoie mai mult ca oricând să arătăm democratic și în pace că alegerea noastră contează până în ultimul moment”, a adăugat el.

„Alegerile corecte au fost mereu în mâinile și inimile voastre și aici nu mă refer doar la alegerile electorale, ci la orice fel de alegere. Voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor și nădăjduiesc din tot sufletul ca de acum să o faceți cu toată conștiința voastră. Consider că misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidoșenia lui, prin tot ceea ce am putut face cu toată ființa mea. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă și face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credință în Dumnezeu”, a mai afirmat Călin Georgescu.

„Noi suntem poporul, noi rămânem România. Va mulțumesc, a fost o onoare să rămânem împreună în această chemare istorică”, le-a mai spus el susținătorilor săi.

Judecătorii Curții Constituționale au respins marți contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii acestuia la alegerile prezidențiale din luna mai.