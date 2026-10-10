Inelul din bronz descoperit pe o insulă scufundată din Mediterana. Sigiliul său înfăţişează o minune a Antichităţii

Un inel cu sigiliu din bronz care înfăţişează Farul din Alexandria, o minune a Antichităţii, a fost descoperit sub apă în Marea Mediterană, în largul Alexandriei, Egipt, relatează sâmbătă publicația Live Science.

O echipă mixtă de la Institutul European de Arheologie Subacvatică (IEASM) şi Ministerul Turismului şi Antichităţilor din Egipt a descoperit artefactul în ruinele unui palat de pe insula Antirhodos, acum scufundată, marcând prima dată când un inel cu sigiliu care înfăţişează imaginea farului a fost găsit, a anunţat echipa IEASM într-un comunicat, potrivit Agerpres, care citează Live Science.

Imaginea de pe inel este similară cu reprezentările farului care au fost găsite anterior pe monede datând din secolul al II-lea, au spus reprezentanţii IEASM.

„Descoperirea inelului cu sigiliu este cu atât mai importantă cu cât acesta a fost excavat în legendarul palat de pe insula Antirhodos, care a fost cândva un centru al puterii”, a declarat Franck Goddio, preşedintele IEASM, citat în comunicat.

Palatul a fost folosit de faraonii egipteni care au domnit în perioada Ptolemaică (304-30 î.Hr.), o dinastie de conducători de origine greacă, descendenţi dintr-unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare.

Farul a fost construit pe insula Pharos în jurul anului 280 î.Hr. şi avea o înălţime de peste 100 de metri. Unii scriitori antici, precum Pliniu cel Bătrân, l-au considerat printre minunile lumii şi a continuat să fie folosit în Evul Mediu, până când cutremurele şi eroziunea au dus la distrugerea şi dispariţia sa sub mare.

Deşi farul a fost modificat de-a lungul timpului, acesta ar fi avut o statuie, posibil a lui Zeus, în vârf, care ţinea o lampă cu ulei ce îi ajuta pe marinari să se ghideze pe mare.

Cine purta un astfel de inel l-ar fi putut folosi pentru a face o impresie pe materiale moi, cum ar fi argila şi ceara, pentru a crea un sigiliu. Descoperirea inelului în ruinele palatului de la Antirhodos sugerează că palatul a fost folosit pentru funcţii administrative legate de far, au spus reprezentanţii IEASM.

Chiar dacă gravura inelului este uzată, probabil că înfăţişează farul, a declarat Doris Behrens-Abouseif, profesor emerit de istoria artei şi arheologie la Universitatea din Londra, care a scris despre far, dar nu a făcut parte din echipa de cercetare.

Există „mii de monede din Alexandria care prezintă o reprezentare similară a farului”, a declarat ea pentru Live Science într-un e-mail. Aceste monede datează din perioadele ptolemeice sau romane (29 î.Hr. – 395 d.Hr.), a remarcat ea.

Behrens-Abouseif a adăugat că nu este suficient de familiarizată cu inelele din Alexandria pentru a comenta dacă acesta este singurul inel care conţine această imagine.

Alţi cercetători au declarat pentru Live Science că şi ei cred că acest inel înfăţişează farul, doi cercetători menţionând că ar putea prezenta fum provenind de la lampă în partea de sus. „Cel mai interesant lucru despre noua bijuterie gravată cu inel cu sigiliu este o caracteristică asimetrică în vârful său”, care „ar putea înfăţişa un fuior de fum provenit de la lampa cu ulei din mâna statuii încoronate”, a declarat într-un e-mail Andrew Chugg, un cercetător independent care a scris cartea „Farul din Alexandria: Al doilea soare şi a şaptea minune a antichităţii” (Routledge, 2024).

Margaret Miles, profesor emerit de istoria artei şi literatură clasică la Universitatea din California, Irvine, a observat şi ea posibilul fuior de fum. Miles a menţionat într-un e-mail că acest „inel ar fi putut fi folosit ca sigiliu de către un comerciant din Alexandria care a folosit imaginea (farului) pentru a semnala locaţia sa în Alexandria. Farul era faimos, aşa că a devenit un simbol al oraşului”.

Cercetările efectuate în largul coastei Alexandriei în ultimii ani, inclusiv descoperirea a 22 de blocuri masive de piatră, au dezvăluit mai multe informaţii despre far, inclusiv despre cum arăta exact, ceea ce îi ajută pe cercetătorii care încearcă să-l reconstruiască digital.

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