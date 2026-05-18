Caz de hantavirus, confirmat în România. INSP: „Nu are legătură cu focarul de la bordul navei de croazieră”

Institutul Cantacuzino a confirmat, luni, în urma analizelor probelor biologice, că pacientul ajuns în urmă cu zece zile la Spitalul Județean de Urgență din Arad, cu simptome specifice, este infectat cu hantavirus. Este vorba despre „tulpinile circulante în România și în Europa”, conform Institutului Național de Sănătate Publică, care nu se transmit de la om la om.

„Cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes (Hantavirus) care circulă doar în America de Sud. Menționăm că pacientul este stabil, conștient și cooperant”, arată reprezentanții INSP, într-un comunicat.

Persoana infectată este persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, „fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte”.

Pacientul a fost internat pe 8 mai la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, cu stare febrilă. Starea sa este stabilă, fiind internat în secția de boli infecțioase din cadrul unității sanitare.

La nivel internațional există îngrijorări legate de hantavirus, după moartea a trei pasageri în timpul unei croaziere între Argentina și Capul Verde. Alți șapte pasageri au fost testați pozitiv cu acest virus, inclusiv o franțuzoaică în prezent în stare critică, în timp ce încă un caz, al optulea, este considerat „caz probabil” de infectare cu hantavirus.

Boala este transmisă în general de rozătoare infectate, cel mai adesea prin urina, excrementele și saliva lor.

Testele de laborator realizate în Africa de Sud și Elveția au confirmat că în cazul pacienților de pe nava MV Hondius este vorba despre tulpina Anzi, singura tulpină de hantavirus cunoscută pentru faptul că se transmite între oameni.