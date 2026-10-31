Infernul de la Oleșki: Localnicii care au supraviețuit cu buruieni, evacuați printr-un ocol de sute de kilometri

Evacuările umanitare din Oleșki, oraș din sudul Ucrainei aflat sub ocupație rusă și confruntat de câteva săptămâni cu penurii severe, s-au încheiat vineri. Primii localnici evacuați au ajuns deja în Belarus, de unde urmează să fie repatriați, au declarat autoritățile.

Oamenii au fost scoși din Oleșki în timpul unui armistițiu local negociat de prima doamnă a SUA, Melania Trump. Aceasta a fost prima operațiune comună de ajutor umanitar organizată de Rusia și Ucraina în cei patru ani și opt luni de război.

Locuitorii orașului situat pe linia frontului au fost blocați fără hrană, apă și electricitate, mulți dintre ei fiind nevoiți să gătească buruieni din grădină pentru a supraviețui, potrivit BBC.

Persoanele evacuate din Oleșki sosesc la un centru local de cazare temporară. Credit line: Мальгавко Сергей / Zuma Press / Profimedia

Sâmbătă dimineață, avioanele care transportau locuitorii au aterizat în orașul Gomel, situat în sud-estul Belarusului.

„Ultimul, al patrulea avion, a aterizat la Gomel. În câteva ore, toți cetățenii ucraineni evacuați din Oleșki, împreună cu delegația ucraineană, se vor afla pe teritoriul Ucrainei”, a declarat David Arakhamia, un important oficial ucrainean.

Presa de stat din Belarus a relatat că un convoi de autobuze cu locuitori din Oleșki a părăsit aeroportul din Gomel și se îndrepta spre granița cu Ucraina.

Un voluntar ajută o femeie cu bagajele la un centru local de cazare temporară pentru persoanele evacuate din Oleșki. Credit line: Мальгавко Сергей / Zuma Press / Profimedia

Cum a fost ocolită linia frontului

Misiunea umanitară a fost îngreunată de blocajul total de pe linia frontului, forțându-i pe civili să facă un ocol uriaș, de peste 1.500 de kilometri, pentru a fi salvați.

Deși pozițiile militare ucrainene se află la doar 5 km de Oleșki, podurile peste râul Nipru din apropiere au fost distruse, iar malul râului a fost minat și prezintă pericol.

Astfel, persoanele evacuate au fost nevoite mai întâi să se deplaseze pe teritoriul ocupat de Rusia și apoi în orașul Anapa, din sudul Rusiei, de unde au zburat spre Gomel.

Înainte de război, Oleșki avea o populație de 24.000 de locuitori, dar a fost ocupat de Rusia în primele zile ale invaziei sale pe scară largă. În ciuda distrugerilor și a faptului că orașul nu mai are electricitate, gaz și apă de trei ani, câteva sute de persoane au decis să rămână.

Rusia a declarat joi că pentru ei a pregătit „zeci de tone” de ajutoare, inclusiv alimente, medicamente, produse de igienă și combustibil pentru generatoare. Și Ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, a dat asigurări că cei rămași „vor primi toată asistența umanitară necesară”.

Armistițiul a permis dezamorsarea minelor de pe drumul de ieșire din oraș și va rămâne în vigoare până la sfârșitul zilei de duminică, 1 noiembrie.