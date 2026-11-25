Un indicator al inflaţiei urmărit cu atenţie de Rezerva Federală a SUA (Fed) a ajuns în octombrie la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, sporind şansele unei noi majorări a dobânzii de referinţă de către Rezerva Federală.

Departamentul Comerţului a informat miercuri că indicele PCE (personal consumption expenditures) a înregistrat o creştere de 3,8% în ritm anual în octombrie, de la 3,6% în septembrie. De asemenea, inflaţia de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele şi energia, a înregistrat o creştere de 3,3% în octombrie, după un avans de 3,1% luna precedentă, notează Agerpres.

Indicatorul a înregistrat o creştere de 0,3% în octombrie, comparativ cu luna precedentă, în linie cu previziunile analiştilor, după un avans de 0,5% în septembrie. Inflaţia de bază a înregistrat o expansiune de 0,3% în octombrie, după un avans similar în luna precedentă şi în linie cu previziunile analiştilor.

Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menţinut dobânda de referinţă în intervalul 3,75% – 4%, iar pieţele se aşteaptă ca Fed să majoreze luna viitoare dobânda de referinţă cu 25 puncte de bază.

Guvernatorul Fed Christopher Waller a indicat că ar susţine o creştere a dobânzii mai mare, cu 50 puncte de bază, pentru a ţine sub control inflaţia. Cheltuielile robuste de consum şi investiţiile agresive ale companiilor în echipamente legate de construirea infrastructurii AI alimentează inflaţia.

Cheltuielile de consum – responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA – au crescut cu 0,3% în octombrie, de la 0,6% în septembrie, a informat Departamentul Comerţului. Cheltuielile au crescut în special în rândul gospodăriilor cu venituri mai ridicate, ale căror averi au fost impulsionate de piaţa bursieră.

Economiştii se aşteaptă la o încetinire a cheltuielilor de consum în 2027 din cauza inflaţiei.

Rezerva Federală a SUA (Fed) urmăreşte datele PCE pentru ţinta sa de inflaţie de 2% pe termen mediu, care nu a mai fost atinsă de aproape şase ani.