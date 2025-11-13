Inflația va rămâne peste 9% până în iunie anul viitor, arată o bancă de top importantă. Cum să te aperi de inflație când nu ai cu ce?

”Estimăm o inflație persistentă care va rămâne la peste 9% până în iunie 2026”, concluzionează un raport transmis de UniCredit Bank, asumat de senior economistul Anca Negrescu și Alexander Ragea.

România traversează una dintre cele mai dificile perioade pentru economiile populației: inflație înaltă, dobânzi real negative, salarii reale în scădere și consum în contracție. Iar întrebarea care apare firesc – „Cum mă pot proteja de inflație?” – devine mai frustrantă tocmai pentru că, în mod paradoxal, soluțiile aproape că nu există.

Salariile cresc, dar nu țin pasul cu prețurile

În septembrie 2025, salariul mediu net a urcat la 5.443 lei, cu 1% peste august și cu 4,1% față de septembrie 2024, potrivit Statisticii. Totuși, salariul real scade, pentru că inflația rămâne blocată la aproape 10%, iar creșterea nominală de pe fluturașii de salarii nu o mai acoperă. Rezultatul se vede direct în portofel: vânzările cu amănuntul au rămas în teritoriu negativ, chiar dacă declinul s-a mai temperat.

„Scăderea consumului poate fi explicată prin erodarea puterii de cumpărare a consumatorilor, deoarece dinamica anuală a salariului real a intrat în teritoriul negativ începând cu luna iulie”, arată economiștii UniCredit, Anca Negrescu și Alexander Ragea

Banca anticipează că vânzările vor continua să scadă până la jumătatea lui 2026.

Cine câștigă din inflație? Ecosistemul financiar

Câteva sectoare nu doar că au învins inflația, ci au și depășit-o autoritar. Campionii sunt activitățile auxiliare pentru intermedieri financiare, unde câștigul net a sărit cu peste 50% într-un an — de la 5.448 lei la 8.184 lei

Aici intră: brokeri de bursă și SSIF-uri, case de compensare și Depozitarul Central, consultanți de investiții, brokeri de asigurare, evaluatori de daune, traderi, analiști actuariali, administratori de fonduri ș.a.

„Cum să mă apăr de inflație?” – întrebarea la care nimeni nu are un răspuns comod

Economistul Ionuț Dumitru spune explicit ceea ce mulți evită să rostească:

„Cum ne apărăm de inflație? Nu prea avem instrumente în momentul de față” . Cu dobânzi reale profund negative, depozitele pierd bani, obligațiunile de stat neindexate la inflație pierd bani, ba chiar și multe instrumente financiare își pierd atractivitatea.

A apărut o nouă mantră – aurul. Dar Dumitru taie scurt entuziasmul: „Cumpăratul de aur nu e o investiție la îndemâna oricui. Cum nici investițiile în acțiuni nu sunt la îndemâna oricui. Sunt o clasă de active, în general, cu risc mai ridicat.”

Cu alte cuvinte, armele anti-inflație sunt fie greu accesibile, fie riscante, fie ambele.

BNR vede o inflație redusă, dar nu foarte curând

„Banca centrală anticipează o scădere modestă a inflației în următoarele trei trimestre, dar pe o traiectorie mai înaltă decât cea estimată anterior”, arată și un alt raport, transmis de BRD.

„Corecția descendentă va începe abia în toamna lui 2026 și va fi mai lentă decât se estima anterior”, arată raportul.

Abia în primul trimestru din 2027, inflația ar urma să intre în intervalul țintei BNR (2,5% ±1%).

Adrian Codirlasu propune o soluție elegantă pentru a elimina tentația inflației: emiterea de TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) – titluri de stat protejate împotriva inflației.

Cum funcționează:

Valoarea nominală a instrumentelor se ajustează anual cu rata inflației

Dacă statul generează inflație, trebuie să o și plătească deținătorilor de titluri

Elimină tentația de a folosi inflația ca „taxă invizibilă”

Principiu: „Dacă faci inflație, o plătești!” – un mecanism de responsabilizare fiscală transparent.

Dacă ar fi aplicat, ar fi probabil cel mai puternic instrument anti-inflație pus vreodată la dispoziția populației.

Și totuși, ce e de făcut…?

Inflația poate părea înfricoșătoare, dar cu instrumentele potrivite, nu trebuie să vă temeți. Luați în considerare aceste strategii, recomandate de Equifax :

Revizuiți-vă bugetul. Este esențial să vă revizuiți bugetul în timpul inflației. Actualizați-vă bugetul pentru a reduce cheltuielile inutile și a găsi bani suplimentari pentru lucrurile esențiale.

Schimbă modul în care îți cheltuiești banii. Flexibilitatea devine esențială în perioadele cu inflație ridicată. Dacă mărcile de produse alimentare preferate sunt prea scumpe, încearcă în schimb marca magazinului. Caută cele mai bune oferte prin compararea prețurilor. De asemenea, încearcă să eviți cheltuielile majore, cum ar fi o mașină nouă, o nuntă mare sau renovări costisitoare ale casei.

Fii inteligent cu modul în care economisești. Economiile tale reprezintă un tampon important împotriva creșterii costurilor. Asigură-te că pui bani deoparte pentru situații de urgență ori de câte ori poți. De asemenea, profită din plin de creșterea ratelor dobânzii care vin odată cu inflația ridicată. Ia în considerare deschiderea unui cont de economii cu randament ridicat, care are o rată de rentabilitate mai bună.

Concluzie: Inflația nu te întreabă dacă ai cu ce te aperi

România intră într-o perioadă complexă: inflație persistentă, dobânzi reale profund negative, salarii reale în scădere, consum în contracție, lipsa instrumentelor simple de protecție