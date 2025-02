„Influencerii din România sunt precum gropile din asfalt: mulţi”. Interviu cu actorul Cătălin Bordea, despre filmul ce ironizează „specialiștii” de pe internet

Pe 28 februarie 2025, în cinematografele din toată țara are premiera o nouă comedie românească. „Mentorii”. În centrul acțiunii se află Cătălin Bordea, actorul principal al filmului, cunoscut pentru rolurile din comedii. „Mentorii” se dorește o satiră actuală despre „specialiștii” care domină rețelele sociale și cultura virală a sfaturilor rapide.

Într-un interviu pentru HotNews, Cătălin Bordea a vorbit despre culisele acestui proiect.

Alături de Cătălin Bordea în filmul „Mentorii” mai apar și Loredana, Dorian Popa și Radu Bucălae, cărora li s-au alăturat actori renumiți, creatori de conținut, sportivi talentați, oameni de media sau artiști precum MIRA, Doina Teodoru, Adrian Titieni, Mario Fresh, Bogdan Drăcea, Tina Duceac, Cătălin Oprișan, Dan Frînculescu, Mihai Petre, Emil Rengle, Alejandro Fernandez, Raluca Bădulescu, Silviu Mircescu, Joseph Adam, Andrei Bordeianu, Meko Selim (Mekomko).

Cu scenariul și regia semnate de Adrian Tapciuc, „Mentorii” oferă o privire ironică asupra modului în care online-ul ne influențează viața de zi cu zi.

„La final, publicul va înțelege că există o mare diferență între realitate și social media”

– Ce te-a atras la rolul din „Mentorii”?

– Cătălin Bordea: Am acceptat să joc în acest film, în primul rând, pentru că urma să colaborez cu (regizorul) Adrian Tapciuc, care mi-a fost coleg de școală și, în al doilea rând, pentru că scenariul m-a convins de la prima lectură.

– Cum a fost să lucrezi cu o distribuție atât de diversă, care include nume mari din muzică, televiziune și film? Ai avut chimie instant cu toți colegii?

– N-am simțit această presiune a integrării deoarece pe mulți îi știam deja, iar cu cei pe care i-am cunoscut pe platourile de filmare am interacționat foarte bine încă din start. Acum, că întrebi, îmi dau seama că aceasta este prima gașcă extinsă cu care mă înțeleg extraordinar. Dar vă las și pe voi să descoperiți ce-a ieșit din 28 februarie, în cinematografe.

– Filmul ironizează fenomenul „specialiștilor” de pe rețelele sociale. Cum te raportezi tu la această tendință? Ai avut vreodată un „mentor” de acest gen?

– Sunt foarte puțini oameni pe care îi urmăresc în social media, drept pentru care nu pot să zic că îmi iau mentori de acolo.

– Dar un „mentor” real în viața personală sau profesională?

– Actorul și regizorul Dan Chișu mi-a fost mentor încă de când am început să fac stand-up, de la el am învățat că trebuie să am un țel întotdeauna și să nu merg niciodată cu aceleași glume de la un turneu la altul.

– Care este părerea ta despre influencerii din România? Sunt necesari, benefici într-o oarecare măsură sau dimpotrivă?

– Nu știu dacă sunt eu cel mai în măsură să recunosc cine e sau nu e benefic din online. Mi se pare că influencerii din România sunt precum gropile din asfalt: mulţi. Doar unii chiar își fac treaba și sunt utili.

– Povestește-ne despre personajul tău din film. Te regăsești în el sau a fost o provocare să-l interpretezi?

– Johnny Baltă, personajul principal, este un bărbat în toată firea care provine dintr-o familie înstărită, este întreținut de tatăl său și refuză să se maturizeze. Totul până într-o zi când tatăl (Adrian Titieni) îi dă un ultimatum și îi taie toate fondurile, iar el trebuie să se descurce și să își asume responsabilități. Având în vedere că toată viața am fost sărac, nu mă regăsesc în personaj. De multe ori mi-a fost greu să mă pun în pielea lui.

– Apropo de asta, care a fost cea mai mare provocare pentru tine în acest proiect cinematografic?

– Deși am absolvit UNATC, m-am orientat către stand-up, de aceea mi-a fost foarte greu să zic replicile în mod natural, eu fiind obișnuit cu poantele pe care mi le scriu singur pentru show-uri.

– Cum ai descrie atmosfera de pe platourile de filmare? Care a fost cea mai amuzantă sau memorabilă întâmplare din timpul producției?

– Ne-am înțeles cu toții atât de bine și ne-au fost destul de familiare situațiile prin care urmau să treacă personajele, încât, timp de o lună, cât au durat filmările, ne-am distrat încontinuu. Cea mai amuzantă scenă a fost chiar prima filmată. Poate că, fiind la începutul filmărilor, mi s-a părut totul mai intens. Cum ziceam, în scena respectivă, trebuia să mă schimb și aveam chiloții găuriți. Am trecut cu greu de acea secvență din cauza râsetelor.

– Ce aduce nou „Mentorii” în peisajul cinematografic românesc?

– Filmul este o comedie cu mult bun simț și decență, are puțină parodie pe care publicul o va simți, dar are și o morală a poveștii, ceea ce îl face un film foarte potrivit pentru toată familia. Apoi, mi-a mai plăcut și faptul că din distribuție fac parte foarte multe personalități din domenii foarte diverse.

– Ce impact crezi că va avea filmul asupra publicului, având în vedere că satirizează o realitate contemporană?

– La finalul filmului, publicul va înțelege că există o mare diferență între realitate și social media și că trebuie să analizeze bine situațiile înainte să asculte pe cineva din online.

– Care sunt scenele din film care crezi că vor face publicul să râdă cel mai mult?

– Vă asigur că Dorin Popa îi va surprinde pe foarte mulți și el are cele mai amuzante scene. În plus, mai sunt și scenele la bordel, cu Radu Bucalae și Raluca Bădulescu, unde spectatorii vor râde copios.

– Cu atâtea apariții surpriză în distribuție, ne poți da vreun indiciu despre ce alte vedete vom vedea pe marele ecran?

– Surprizele țin mai mult de tipologia personajelor interpretate de toate aceste vedete și de situațiile hilare în care sunt puse.

– Turneul de promovare include câteva dintre cele mai mari orașe din România. Ce așteptări ai de la întâlnirile cu publicul din aceste orașe?

– Chiar dacă sunt obișnuit cu turneele de stand-up de prin țară și cu motivația asta de a face săli pline să râdă, acum sunt emoționat pentru fiecare oraș în parte. Sper foarte tare să fim primiți de săli pline și, de ce nu, la o critică constructivă din care putem evolua și deveni mai buni.

Sper din suflet că cei care abia așteaptă să vadă filmul să se distreze maxim, cât despre cei care încă nu s-au hotărât, i-aș invita să ne dea o șansă… s-ar putea să rămână plăcut surprinși.