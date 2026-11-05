INFOGRAFIC 23 de zboruri în 3 zile: cum s-a extins valul de amenințări cu bombă din Europa

În trei zile diferite, cel puțin 23 de avioane de pasageri au fost vizate de amenințări cu bombă. Astăzi, până la ora publicării acestui articol, au fost 18 zboruri vizate. Inclusiv, unul care se îndrepta spre București.

Alertele nu au vizat o singură rută sau o singură companie. Avioanele plecaseră din orașe aflate de la Porto și Madrid până la Helsinki și Salonic, iar cele mai multe se îndreptau spre Sofia, Roma și Praga. Au fost verificate pe aeroporturi din zece țări, de la Spania până în România.

Luni și marți: primele alerte

Luni, un avion Wizz Air care zbura de la Londra la Sofia a fost deviat spre Budapesta. Două avioane de vânătoare Gripen ale armatei ungare l-au escortat până la aterizare.

Marți, alertele au vizat alte șapte zboruri, în Polonia, Spania, Italia și Bulgaria. Un avion LOT cu 181 de pasageri a dus la închiderea temporară a aeroportului Varșovia-Modlin, în timp ce o cursă SAS a fost verificată pe aeroportul Chopin din Varșovia.

În Spania, un avion Ryanair venit de la Manchester a aterizat sub alertă la Murcia, scrie The Guardian. Alte două curse Ryanair, cu destinația Roma, au primit amenințări în timpul zborului. Tot marți, au fost verificate două avioane sosite la Sofia din Dublin și Bergamo.

Toate verificările anunțate pentru aceste zboruri au avut rezultate negative.

Joi: 18 avioane vizate într-o singură dimineață

Joi a fost cea mai aglomerată zi de până acum. Primul avion vizat a fost o cursă Aer Lingus de la Dublin la Roma, cu 151 de pasageri la bord. Avionul a fost deviat spre baza aeriană Évreux din Franța și escortat de un Rafale.

Au urmat alerte pentru zboruri cu destinația Sofia, Bruxelles, Viena, Roma, Praga și Milano. Potrivit agenției italiene ANSA, amenințările care au vizat cursele spre Roma au pornit de la un e-mail anonim, scris în italiană.

Avionul care a aterizat la București

Printre avioanele vizate joi s-a aflat și o cursă Wizz Air de la Milano la București. Echipajul a anunțat turnul de control despre amenințare, iar avionul a aterizat pe Otopeni la ora 11:09.

Autoritățile au format o celulă de criză, iar cei 182 de pasageri și cei șapte membri ai echipajului au fost duși în terminal. După verificări, SRI a anunțat că amenințarea nu se confirmă. Traficul aeroportului nu a fost afectat.

Ce companii aeriene au fost vizate

Ryanair este compania cu cele mai multe avioane vizate joi, patru. Pe listă se mai află Wizz Air, Finnair, LOT, Aer Lingus și Aegean. Alte patru zboruri spre Praga au fost vizate, însă autoritățile nu au făcut publice companiile aeriene.

Până acum, nicio grupare nu a revendicat amenințările. Unitățile antiteroriste din mai multe state europene colaborează pentru identificarea celor care au trimis alertele.

După publicarea articolului, un alt avion, al companiei Air Serbia, vizat de o amenințare cu bombă a aterizat la București.

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