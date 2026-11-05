Alertă în spațiul aerian european: Alte șapte avioane de linie, vizate azi de amenințări cu bombă în mai multe state. Un avion a aterizat de urgență în România

Amenințările cu bombă au mobilizat joi autoritățile din România, Franța, Belgia, Bulgaria, Austria și Italia. Incidentele vin după ce mai multe zboruri comerciale din Europa au fost vizate de alerte similare și în ultimele zile.

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Aterizare de urgență pe Otopeni

O celulă de criză a fost constituită la Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, după o ameninţare cu bombă într-un avion Wizz Air care a plecat de la Milano.

„Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, anunţă, joi, SRI.

La nivelul Aeroportului Henri Coandă s-a instituit celula de criză.

SRI precizează că cei 182 de pasageri şi 7 membri ai echipajului vor fi debarcaţi şi introduşi în terminal, iar la faţa locului se vor derula procedurile specifice în această situaţie.

Reprezentanții aeroportului au declarat că traficul aerian se desfășoară în deplină siguranță, fără probleme, conform planului de zbor normal.

Mai multe avioane vizate joi de amenințări cu bombă

Primul incident de joi a fost semnalat la bordul unui Airbus A320 care asigura legătura Dublin-Roma. Acesta a fost deviat către baza aeriană din Évreux, în departamentul Eure, în nordul Franţei, în urma unei alerte cu bombă, au anunțat autoritățile franceze, potrivit The Guardian.

Le Figaro relatează că avionul a fost escortat la Évreux de un avion de vânătoare francez de tip Rafale.

La bordul avionului se aflau 151 de pasageri și cei șase membri ai echipajului, a precizat Biroul prim-ministrului francez. Geniștii se află la fața locului și inspectează aeronava.

Alerta inițială de la bordul Airbus A320 privind amenințarea cu bombă a venit din partea autorităților italiene.

O alertă similară a vizat în cursul dimineții și un zbor al companiei LOT Polish Airlines (LO235), care decolase din Varșovia cu destinația Bruxelles, scrie The Guardian.

Aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul Zaventem, unde autoritățile belgiene au declanșat imediat protocoalele de verificare în urma unei „sesizări suspecte”.

În paralel, o situație similară s-a înregistrat și în spațiul aerian al Bulgariei, unde trei zboruri operate de compania Ryanair au fost vizate simultan de amenințări cu bombă.

Două dintre avioane – care veneau de la Copenhaga și Madrid – au fost redirecționate și au aterizat de urgență la Sofia, în timp ce al treilea zbor, care plecase de pe aeroportul Londra Stansted, a fost deviat către aeroportul din Plovdiv.

De asemenea, agenția de știri italiană Ansa a relatat că, în această dimineață, alte două avioane cu legături cu Italia au fost vizate de amenințări cu bombă: este vorba despre un zbor WizzAir de la Milano Malpensa la Varșovia, care, potrivit informațiilor, a aterizat la Viena, și despre un zbor Finnair de la Helsinki la Roma Fiumicino.

Incidente similare în toată Europa

Valul de amenințări de joi urmează unei serii de incidente similare înregistrate în primele zile ale săptămânii. Companii aeriene mari precum Ryanair, WizzAir, LOT Airlines și SAS au fost țintele unor apeluri sau e-mailuri suspecte. În toate aceste cazuri, verificările pirotehnice au demonstrat că a fost vorba despre alarme false.

Marți, șapte zboruri comerciale au declanșat proceduri de urgență în mai multe colțuri ale Europei.

În Polonia, un avion al companiei LOT cu 181 de pasageri la bord a provocat închiderea temporară a aeroportului Varșovia-Modlin, în timp ce un alt aparat al companiei SAS a fost verificat pe aeroportul principal Chopin din Varșovia. În Spania, un zbor Ryanair venit de la Manchester a aterizat sub alertă la Murcia, însă autoritățile au exclus rapid prezența unor explozibili după o inspecție la sol.

Tot marți, două zboruri Ryanair spre Roma au primit amenințări similare, aeronava venită de la Dublin fiind chiar escortată de două avioane de vânătoare italiene până la aterizare.

În paralel, Ministerul Transporturilor din Bulgaria a confirmat că două avioane venite de la Dublin și Bergamo au fost verificate pe aeroportul din Sofia din cauza unor e-mailuri de amenințare. Autoritățile bulgare au precizat că acest incident a făcut parte dintr-un atac mai amplu, care a vizat în aceeași zi diverse instituții publice din țară.

Seria de alerte a început de fapt încă de luni, când un avion Wizz Air pe ruta Londra-Sofia a fost deviat de urgență spre Budapesta. Înainte de a ateriza în siguranță pe aeroportul din capitala Ungariei, aeronava de pasageri a fost escortată în aer de avioane de vânătoare Gripen ale forțelor armate maghiare.

Până în prezent, nicio grupare nu a revendicat aceste acțiuni, iar unitățile antiteroriste din mai multe state europene colaborează pentru a identifica autorii din spatele acestor mesaje de amenințare.