INFOGRAFIC Alegerile pentru București – Ce arată toate cele 15 mari sondaje de până acum despre șansele lui Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu

Ultimele sondaje arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu scoruri care diferă puternic între ele în funcție de casa de sondare. Ce arată însă o analiză mai amănunțită a acestor sondaje? HotNews a centralizat cele mai importante 15 sondaje și arată cum au evoluat scorurile în funcție de două indicatoare: „media” și „mediana”.

Ultimul sondaj AtlasIntel pentru HotNews îl creditează pe Daniel Băluță cu cele mai mari șanse – 23,3%. Imediat după el este Anca Alexandrescu cu 23,2%, care a înregistrat o creștere puternică față de ultimul rezultat de la aceeași casă de sondare când era pe locul patru cu 17,9%.

În același timp, un sondaj CURS apărut pe 3 decembrie îl cotează pe Băluță cu prima șansă, iar pe Alexandrescu abia cu a patra șansă, cu un scor de 17%.

La doar o zi după, un sondaj INSCOP răstoarnă situația: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu își împart prima poziție în funcție de prezența la vot. Băluță iese pe primul loc cu 28,2% în cazul celor care au răspuns la sondaj (potențiali alegători) cu Ciucu pe 2 cu 27,1%, în timp ce candidatul liberal primește 28,9% de la cei care spun sigur că merg la vot (Băluță pe 2 cu 27,4%).

În ceea ce privește locurile 3 și 4, sondajul INSCOP vine cu cifre foarte mici pentru Cătălin Drulă, doar 11%, în timp ce Anca Alexandrescu e cotată cu a treia șansă cu 21%.

Creșterea Ancăi Alexandrescu, scăderea lui Drulă

Dintre toate 15 sondajele mari publicate până acum, Băluță apare pe primul loc de 11 ori, cu marje diferite, în timp ce Anca Alexandrescu apare în ultimul sondaj AtlasIntel pentru prima dată pe locul doi în sondajele centralizate de HotNews, la o diferență foarte mică.

Totuși, o analiză în perspectivă a sondajelor din ultima lună arată o creștere constantă pentru Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Dragnea și Dăncilă, acum candidat independent susținut de AUR.

Ea a pornit cu 14-15% în majoritatea sondajelor inițiale, ajungând la 19-21% în cele mai recente cercetări sociologice, mai puțin ultimul sondaj CURS care o păstrează în continuare pe locul 4 cu 17%.

Candidatul PNL Ciprian Ciucu, conform ultimului sondaj AtlasIntel, se află pe locul 3, cu 21,7%, după ce în sondajul AtlasIntel anterior era cotat cu 19,2%, dar era pe primul loc. În ultimul sondaj CURS, însă, Ciucu apare pe 2, cu 23%, la mică distanță în fața lui Cătălin Drulă și la 4% în urma lui Daniel Băluță. Sondajul INSCOP, însă, îl dă câștigător pe Ciucu în rândul respondenților care au spus sigur că vor merge la vot (53% dintre respondenți).

Dintre cele 15 mari sondaje publicate până acum și centralizate de HotNews, Ciucu apare pe prima poziție în doar două, dar scorul său mereu a fost în zona de top 2, fiind cotat cu șansa a treia doar o singură dată.

O scădere apare în dreptul candidatului USR, Cătălin Drulă. Acesta pornea de la cea mai mare valoare – 25,5% într-un sondaj INSOMAR pentru Realitatea TV în luna August – și de-a lungul ultimelor luni a variat în zona de 18-20%.

Din ultimele cinci sondaje, însă, patru îl pun pe Drulă pe locul patru. Doar ultimul sondaj CURS îl dau pe Drulă pe locul 3, la 22%, la un singur punct procentual în urma lui Ciprian Ciucu.

De remarcat și creșterea Anei Ciceală, candidata SENS. De la scoruri de 4-5% în majoritatea sondajelor inițiale, la scoruri de 7,1% și 8,4% în sondajele AtlasIntel realizate pentru HotNews.

Cursa pentru PMB – 15 sondaje centralizate / sursă: HotNews

Care ar fi clasamentul dacă ne uităm la mediană?

În mediana celor 15 sondaje analizate, Daniel Băluță conduce cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 22% și de Cătălin Drulă cu 18,4% și de Anca Alexandrescu, cu 17%.

mediana arată scorul cel mai reprezentativ.

arată scorul cel mai reprezentativ. media oferă o vedere generală, dar sensibilă la extreme.

În graficul de mai jos Daniel Băluță are cea mai mare diferență dintre medie și mediană (0,57%), ceea ce arată o variație mai mare între sondaje și o plajă largă între minim și maxim. În același timp, în cazul lui Băluță, avem și cel mai restrâns interva, cu valori mult mai grupate, între 18,6% minim și 28,2% maxim.

E urmat de Ciprian Ciucu cu o diferență de 0,5%, de Ana Ciceală cu 0,07% și Cătălin Drulă cu o diferență de 0,06%.

În același timp, Anca Alexandrescu are cea mai mică diferență (0,3%).

Diferențele foarte mici dintre medie și mediana sunt un semn că sondajele sunt relativ mai consistente între ele și percepția publică este mai stabilă.

Media și mediana sondajelor pentru PMB / Sursă: HotNews.ro

Atunci când media și mediana sunt apropiate, înseamnă că sondajele sunt relativ omogene și nu există rezultate extreme care să distorsioneze imaginea de ansamblu. În astfel de cazuri, ambele valori oferă o reprezentare corectă și stabilă a nivelului real de susținere pe care îl are un candidat, conform tuturor cercetărilor sociologice analizate.

Când cele două indicatoare, însă, încep să se depărteze unul de altul, apare un semnal important: datele sunt asimetrice, iar scorurile extreme din unele sondaje „trag” media în sus sau în jos.

Astfel:

Dacă media este mai mare decât mediana : există unul sau câteva sondaje cu valori neobișuit de mari. Aceste rezultate optimiste împing media în sus, deși majoritatea sondajelor indică un nivel mai mic.

: există unul sau câteva sondaje cu valori neobișuit de mari. Aceste rezultate optimiste împing media în sus, deși majoritatea sondajelor indică un nivel mai mic. Dacă mediana este mai mare decât media: apar sondaje cu scoruri neobișuit de mici, care „trag” media în jos, deși majoritatea valorilor sunt mai ridicate. În astfel de situații, mediana este de obicei indicatorul mai apropiat de realitate, pentru că este mai puțin sensibil la extreme și reflectă mai bine „zona centrală” a opiniei publice reprezentată de sondaje.

HotNews.ro centralizează aici marile sondaje pentru Primăria Capitalei și le prezintă în mai multe formate interactive pe secțiunea specială Alegeri.HotNews.ro

Pe Alegeri.HotNews.ro veți putea urmări LIVE, în ziua votului, informații despre prezență și comparații cu precedentele alegeri pentru fiecare secție și cartier din București, precum și rezultatele în timp real, după închiderea urnelor.