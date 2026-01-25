INFOGRAFIC Cei mai bogați oameni din lume. Averile au crescut în ritm uimitor din 2020 încoace

Cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk, are o avere de 714 miliarde de dolari, susținută de participația sa de 366 miliarde de dolari în SpaceX, companie evaluată la 800 de miliarde de dolari. Dar nu e singurul ultra-bogat al lumii. Domină cei din SUA, iar în restul lumii, doar miliardarii din Franța Spania, India și Mexic mai intră în Top 20, relevă datele analizate de Profit.ro.

