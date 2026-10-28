INFOGRAFIC Cum obții colecția epocală ICE AGE cu Kaufland Card XTRA

Personajele Ice Age au ajuns în magazinele Kaufland, într-o campanie care le oferă familiilor ocazia să colecționeze figurinele din celebra serie de animație și să le folosească într-un joc de societate. Campania „O colecție epocală” se desfășoară între 2 septembrie și 3 noiembrie 2026 și se adresează atât copiilor care descoperă aventurile lui Manny, Sid și Diego, cât și părinților care au crescut cu aceste personaje.

Colecția cuprinde 22 de figurine, iar Cutia Colecționarului le permite copiilor să le păstreze și să le transforme în pioni pentru un joc de familie. Totul face parte din beneficiile oferite prin Kaufland Card XTRA, programul de loialitate al retailerului, care le aduce clienților reduceri, oferte speciale și acces la diferite campanii și concursuri.

Puteți câștiga vouchere de 250 de lei la Kaufland printr-un concurs de desen destinat copiilor

Kaufland a pregătit și un concurs de desen pentru familiile cu copii de până la 13 ani. Concursul are trei etape, fiecare dedicată unui personaj din Ice Age: Manny, Sid și Diego.

Între 22 și 28 octombrie 2026, copiii sunt invitați să îl deseneze pe Diego pe o coală albă. Părinții trebuie să fotografieze desenul și să îl înscrie prin formularul online, folosind datele asociate contului Kaufland Card XTRA.

În această etapă vor fi acordate trei vouchere Kaufland în valoare de 250 de lei fiecare. Câștigătorii vor fi aleși în funcție de creativitatea și originalitatea desenelor. Fiecare participant poate înscrie un singur desen pe etapă.

Înscrie desenul în concurs și consultă regulamentul complet.

Ce faci dacă ai figurine Ice Age în dublu exemplar?

Cei care au primit de mai multe ori aceeași figurină pot folosi platforma Colecto by OLX pentru a găsi alți colecționari interesați de schimburi. Platforma permite utilizatorilor să marcheze figurinele pe care le dețin, dublurile și personajele care le lipsesc, apoi să găsească persoane din apropiere cu care pot face schimb.

În infograficul animat de mai jos poți descoperi cum funcționează campania, ce figurine sunt disponibile, cum obții personaje suplimentare și cum se transformă colecția Ice Age într-un joc pentru întreaga familie.

Descoperă colecția Ice Age și beneficiile Kaufland Card XTRA.

Ce alte beneficii ai cu Kaufland Card XTRA?

Kaufland Card XTRA este disponibil direct în aplicația Kaufland și poate fi folosit la fiecare sesiune de cumpărături. Utilizatorii au acces la reduceri exclusive și cupoane personalizate, pe care le pot activa în aplicație înainte de a ajunge la casă.

În plus, fiecare leu cheltuit aduce un punct XTRA. Punctele acumulate pot fi folosite pentru achiziționarea unor produse din selecția XTRA la prețuri speciale. Aplicația permite și consultarea ofertelor din magazinul preferat, organizarea listei de cumpărături și participarea la jocuri și concursuri.

Pentru a beneficia de toate acestea, trebuie să descarci aplicația Kaufland și să îți creezi un cont Kaufland Card XTRA. Dacă ai deja un cont, îl poți folosi în continuare.

Articol susținut de Kaufland