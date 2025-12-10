INFOGRAFIC: Harta longevității din România: cum câștigi 8 ani de viață doar schimbând județul



În România se trăiește, în medie, 77 de ani. Vâlcea și București sunt în top, sudul rămâne în urmă.



Durata medie a vieții în România este de 77,08 ani, potrivit ultimelor date statistice. Bărbații ajung, în medie, la 73,48 ani, în timp ce femeile trăiesc semnificativ mai mult — 80,7 ani, un ecart de peste 7 ani între sexe.

Unde se trăiește cel mai mult



În fruntea clasamentului național se află Vâlcea, cu o valoare ieșită din tipar: 83,01 ani, urmată de Municipiul București (79,19 ani), Sibiu – 78,81 ani, Brașov – 78,49 ani, Cluj – 78,43 ani și Timiș – 78,39 ani.



Aceste zone combină venituri mai mari, infrastructură medicală mai bună și acces mai rapid la servicii.



Unde speranța de viață este cea mai mică



La polul opus se află județele din sud și est: Călărași – 74,45 ani, Giurgiu – 74,68 ani, Tulcea – 74,89 ani, Ialomița – 74,96 ani și Satu Mare – 75,48 ani



Diferența dintre extreme depășește 8 ani, un decalaj comparabil cu cel dintre unele state europene.



Diferențe mari între bărbați și femei



În toate județele, femeile trăiesc mai mult. De exemplu: în București, bărbații ajung la 75,99 ani, femeile la 81,95 ani, iar în Vâlcea, diferența urcă la peste 5 ani: 80,5 ani bărbații vs. 85,77 femeile

