INFOGRAFIC Top 10 cei mai ieftini furnizori de energie, la trei luni de la liberalizarea pieței. Noile tarife Hidrolectrica 

Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a modificat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrica este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, iar topul nu mai este dominat de traderi.

Piața de electricitate a fost liberalizată total la 1 iulie 2025. Până atunci, facturile au fost plafonate astfel: 0,68 lei/kWh pentru consumul de până în 100 kWh, 0,80 lei pentru consumul între 100 și 300 kWh și 1,3 lei pentru un consum de peste 300 kWh.

Până la 1 iulie, diferența dintre prețul pieței și aceste plafoane a fost susținută din bugetul de stat. Începând cu 1 iulie, toți consumatorii plătesc prețul întreg.

De la 1 septembrie, o componentă reglementată a facturii, respectiv tariful pentru servicii de sistem, a fost majorată ușor, însă impactul în prețul din factură va fi foarte mic.

Topul celor mai ieftini furnizori de energie electrică

Clasamentul celor mai ieftine 10 companii din energie, realizat de HotNews pe baza datelor de vineri, 10 octombrie, din comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE:

1. Hidroelectrica – 1,07 lei/kWh

Compania, care este și cel mai mare producător de energie din România, își menține prima poziție. La momentul liberalizării, prețul era ușor mai mic – 1,04 lei/kWh.

Hidroelectrica are în prezent aproape 900.000 de clienți casnici.

Compania și-a anunțat recent clienții că facturile finale vor crește ușor din această lună, cu 70 de bani pe lună în medie, după ce a fost majorat tariful de servicii de sistem aplicat de Transelectrica:

„Conform Ordinului ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 0.00704 lei/kWh la 0.01279 lei/kWh. În urma modificării tarifului de sistem, impactul asupra prețului final este unul minor, sub 1% (aproximativ 0,6 %) din valoarea totală a facturii de energie electrică. Practic, pentru un consum lunar de 100 kWh, această ajustare se traduce printr-o creștere de aproximativ 70 de bani la factura finală”.

Această majorare se va aplica tuturor consumatorilor, indiferent de furnizorul ales.

2. Nova Power&Gas – 1,18 lei/kWh

Furnizorul face parte din grupul E-Infra și se afla pe locul doi și la momentul liberalizării.

Vara trecută, HotNews i-a întrebat pe reprezentanții companiei care este politica lor de prețuri care le permite să se aibă una dintre cele mai bune oferte din piață.

„Avem un model integrat, bazat pe producție proprie, stocare și furnizare de energie electrică și gaze naturale, care ne oferă control operațional și o predictibilitate mai bună. Investițiile masive în producție și stocare ne ajută să oferim prețuri bune în mod susținut. Ca dovadă, Nova s-a situat pe tot parcursul anului 2025 între primii 3 – 4 furnizori din punctul de vedere al prețului, iar în prezent suntem pe locul 2 conform comparatorului ANRE”, au răspuns reprezentanții companiei.

Potrivit rapoartelor de monitorizare ale ANRE, Nova Power&Gas deține o cotă de 2,5% din piața de furnizare, fiind pe locul 12 din acest punct de vedere.

3. Grenerg – 1,20 lei/kWh

Acest furnizor a fost în mijlocul unui scandal vara trecută, fiind amendat de ANRE pentru 84 de abateri, printre care și încheierea de contracte fără acordul clienților. HotNews a solicitat companiei un punct de vedere, dar nu am primit niciun răspuns.

Potrivit datelor ANRE furnizate la solicitarea HotNews.ro, compania avea, în mai 2025, 23.421 clienți, din care 97% clienți casnici.

4. PPC Energie – 1,30 lei/kWh

PPC nu se afla în topul primilor 10 furnizori la începutul liberalizării, însă a redus tariful de la 1,55 la 1,3 lei/kWh în aceste trei luni.

5. Premier Energy – 1,32 lei/kWh

6. E.ON Energie – 1,33 lei/kWh

Și acești doi mari furnizori aveau prețuri peste 1,5 lei/kWh în iulie.

7. Engie România – 1,35 lei/kWh

Engie a redus de asemenea prețul, de la 1,44 lei/kWh în iulie.

8. OMV Petrom – 1,372 lei/kWh

9. ICCO Energy 1,377 lei/kWh

10. Energy Core Development – 1,38 lei/kWh

Spre deosebire de momentul 1 iulie, când topul celor mai ieftini furnizori era dominat de traderii de energie, acum marii furnizori tradiționali cu milioane de clienți, precum PPC, E.ON, Engie, Premier Energy (fosta CEZ România) au urcat în față. Singurul dintre furnizorii tradiționali care a rămas departe în clasament este Electrica Furnizare, cu un preț de 1,48 lei/kWh.

La începutul liberalizării, printre cei mai ieftini furnizori erau companii mai puțin cunoscute consumatorilor, deoarece activitatea lor se bazează mai mult pe trading pe piața energetică: EM Power, Transenergo Com, MET Energy, MVM Future Energy Technology.

Cum aflăm companiile care au cele mai mici prețuri și la ce trebuie să fim atenți

Prețurile din comparatorul de pe site-ul ANRE diferă în funcție de zona de distribuție unde este branșat fiecare consumator. Prețurile de mai sus sunt cele pentru București.

Selectați în comparatorul de prețuri județul în care vă aflați pentru a vedea oferta pentru zona respectivă.

Acestea sunt prețurile din contractele noi, care se încheie acum. Contractele aflate în derulare pot avea alte prețuri, în funcție de perioada în care s-a încheiat contractul și de ofertele care erau atunci în vigoare.

Prețurile din comparatorul ANRE sunt cele finale, cu toate taxele incluse.

Prețurile diferă și în funcție de perioada pentru care încheiem contractul.

Alte aspecte importante la care trebuie să fim atenți când încheiem un contract nou:

perioada pentru care se încheie contractul

clauze care pot afecta procesul de schimbare a furnizorului

alte servicii incluse

dacă există sau nu un abonament lunar, pe lângă prețul energiei

perioada de facturare

perioada de scadență a facturii

modalități de plată

existența unui birou fizic pentru relații cu clienții

existența unui număr de telefon și a unei adrese de mail pentru contact.

Potrivit datelor ANRE, în România există în total 8,7 milioane de consumatori de electricitate. Dintre aceștia, jumătate consumă mai puțin de 100 kWh pe lună.https://hotnews.ro/video-anre-incepe-o-campanie-de-informare-a-romanilor-despre-liberalizarea-preturilor-la-electricitate-1999489