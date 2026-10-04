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Actualitate

Informații neobișnuit de detaliate despre racheta cu AI „imposibil de evitat”, dezvăluite de presa de stat nord-coreeană. Posibila explicație

Alexandra Coșlea
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Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat lansarea unei rachete alături de fiica sa, a relatat duminică mass-media de stat, afirmând că proiectilul a folosit Inteligența Artificială pentru a-și ajusta traiectoria.

  • Presa de stat nord-coreeană a scris informații despre test, cu multe detalii, ceea ce nu face în mod obișnuit.
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