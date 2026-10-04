Informații neobișnuit de detaliate despre racheta cu AI „imposibil de evitat”, dezvăluite de presa de stat nord-coreeană. Posibila explicație

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat lansarea unei rachete alături de fiica sa, a relatat duminică mass-media de stat, afirmând că proiectilul a folosit Inteligența Artificială pentru a-și ajusta traiectoria.

Această tehnologie de IA permite rachetei să-și „modifice traiectoria de zbor la altitudine joasă”, a afirmat Kim Yo Jong, influenta soră a lui Kim Jong Un, adăugând că, prin urmare, atacul era „imposibil de evitat”, scrie AFP.

Kim Yo Jong a afirmat că Coreea de Sud și Japonia nu au reușit să urmărească zborul rachetei, susținând că un „mod special de traiectorie ondulatoare” a scos la iveală limitele capacităților lor de urmărire.

Agenția de presă de stat KCNA a declarat că racheta strategică cu rază intermediară de acțiune, pe care a descris-o ca făcând parte dintr-un sistem de arme strategice hipersonice, a fost lansată sâmbătă din estul Coreei de Nord și a lovit o țintă situată la aproximativ 1.000 km distanță, în apele de lângă coasta de est a țării, scrie Reuters.

Racheta a fost lansată sâmbătă dimineață dintr-o zonă situată în apropierea orașului de coastă Wonsan, din estul țării, și a parcurs peste 700 de kilometri, a sustținut armata sud-coreeană.

„În cadrul exercițiului de tragere de astăzi, unitățile de rachete strategice și-au demonstrat pe deplin profesionalismul și capacitatea de a riposta”, a declarat Kim Jong Un după ce a supravegheat lansarea, potrivit unui comunicat în limba engleză al agenției oficiale nord-coreene KCNA.

„Trebuie să ne continuăm fără încetare eforturile responsabile, astfel încât inamicul să recunoască în mod constant și în repetate rânduri fiabilitatea și letalitatea mijloacelor noastre de atac strategice”, a adăugat el.

Coordonatele dezvăluite de presa de stat nord-coreeană

Armata sud-coreeană a contestat declarațiile surorii liderului de la Phenian, afirmând că proiectilul lansat sâmbătă ar fi putut fi interceptat.

„Coreea de Sud și Statele Unite mențin o poziție fermă de apărare comună și consideră că racheta lansată recent de Coreea de Nord se afla în mare măsură în raza de detectare și interceptare a mijloacelor de apărare desfășurate de cei doi aliați”, a afirmat Ministerul Apărării din Coreea de Sud într-un comunicat.

Presa de stat nord-coreeană a scris informații despre test, ceea ce nu face în mod obișnuit, notează AFP.

KCNA a dezvăluit coordonatele exacte ale punctului de impact al rachetei, având un nivel de precizie care, potrivit analiștilor, demonstrează „încrederea” Phenianului.

„De data aceasta, Coreea de Nord a comunicat coordonatele până la zecimale, ceea ce corespunde unei precizii de aproximativ 30 de centimetri”, a explicat pentru AFP Hong Min, de la Institutul Coreean pentru Unificarea Națională.

Posibila explicație pentru detaliile rare

Hong Min crede că această dezvăluire pare să vizeze susținerea afirmației Coreei de Nord conform căreia racheta a zburat aproximativ 1.000 km și sublinierea a ceea ce Phenianul consideră a fi deficiențe în sistemele de urmărire sud-coreene și japoneze, conform Reuters.

Racheta părea să fie un sistem hipersonic în formă de con, testat pentru prima dată în 2022, a spus el, sugerând că Coreea de Nord semnalează o trecere de la faza de testare la cea de desfășurare operațională.

Coreea de Nord a efectuat peste 10 teste cu rachete în acest an.

Fotografiile difuzate de KCNA arată o rachetă care se înalță spre cer într-un nor de flăcări portocalii.

Într-o altă fotografie, Kim Jong Un zâmbește, împreună de fiica sa, Ju Ae, și de soția sa, Ri Sol Ju, care aplaudă.

Ju Ae, prezentată publicului pentru prima dată în 2022, este cea mai probabilă succesoare a tatălui său, potrivit serviciilor de informații sud-coreene, care subliniază rolul său din ce în ce mai important în cadrul marilor ceremonii oficiale și al evenimentelor militare.