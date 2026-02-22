Infotrafic. Cum se circulă pe principalele autostrăzi și drumuri din județele afectate de viscol și ninsori

Utilaje de deszăpezire ale CNAIR pe DEx 12, Craiova-Pitești. Sursă foto: Captură foto

În timpul nopții au continuat ninsorile, dar au fost slab cantitativ. Noul episod de vremea se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la alte avertizări severe.

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat duminică dimineață că nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza unor evenimente rutiere sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Situația pe autostrăzi și drumuri principale:

A1 București-Pitești: fără precipitații, carosabil umed, pe alocuri acoperit cu zăpadă (în special în zona A0). Vizibilitate bună, trafic redus.

A2 București-Cernavodă: ninge slab, fără depuneri pe carosabil, carosabil umed, vizibilitate bună, trafic redus.

A0 (Centura București) și A3 București-Brașov: ninge slab, pe alocuri depuneri pe carosabil, vizibilitate bună, trafic redus. În zona podurilor de la km 37-38, carosabil parțial acoperit cu polei.

A7 Ploiești-Adjud: carosabil parțial umed, intensificări ale vântului, vizibilitate bună, trafic redus.

Este semnalat polei pe DN 23A, între localitățile Milcovul și Gologanu, județul Vrancea.

Există o restricție de tonaj temporară autovehiculele de peste 3,5 tone din cauza condițiilor meteo pe un tronson de drum național, în județele Buzău și Ialomița: DN 2C Smeeni/BZ – Slobozia/IL.

MAI a anunțat duminică dimineață că 18 tronsoane de drum județean rămân închise în județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Prahova.

În județul Giurgiu (DN5D), traficul este oprit din cauza coloanei de camioane formate pe fondul lucrărilor la Podul Giurgiu–Ruse, circulația fiind deviată.



De asemenea, 4 curse aeriene sunt întârziate pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, fiind afectați aproximativ de 650 pasageri.



Manevrele navale sunt în continuarea suspendate în Constanța Sud-fluvial și Bara Sulina.



Pe calea ferată se circulă și nu există blocaje.