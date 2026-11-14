Înfrângere pentru candidata susținută de Trump în Alaska, care a ales un guvernator democrat pentru prima oară după 1998

Candidatul democrat Jonathan Kreiss-Tomkins a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al statului american Alaska, conform proiecțiilor de la NBC News și The Associated Press.

Kreiss-Tomkins îl va înlocui în funcție pe republicanul Mike Dunleavy, care este guvernator din 2018 și se află la ultimul mandat.

În vârstă de 37 de ani, câștigătorul alegerilor va fi cel mai tânăr guvernator din istoria statului Alaska, iar anul viitor va fi și cel mai tânăr guvernator în exercițiu din țară, potrivit NBC News.

Ultimul guvernator democrat din acest stat era Tony Knowles, care a ocupat poziția până în 2002, notează Alaska Public Media.

Victoria lui Kreiss-Tomkins, care în Alaska este numit adesea după inițialele sale, „JKT”, se adaugă succeselor electorale pe care le-au obținut democrații la alegerile din noiembrie, în urmă cărora vor prelua controlul asupra ambelor camere ale Congresului federal și vor avea în total 30 de posturi de guvernator – după ce au câștigat șase de la republicani.

Kreiss-Tomkins a învins-o pe candidata susținută de Trump

Viitorul guvernator din Alaska și-a făcut din „abordarea plină de energie, bipartizană, centrată pe rezolvarea problemelor” o temă centrală a campaniei.

El i-a învins în noiembrie pe trei republicani: Bernadette Wilson, femeie de afaceri din Anchorage, Dave Bronson, fost primar al orașului Anchorage, și Treg Taylor, fost procuror general al statului. Wilson, susținută de președintele Donald Trump, a terminat pe locul al 2-lea, la mare distanță, conform NBC News.

Bernadette Wilson. Credit: TNS / Sipa USA / Profimedia



La alegerile primare din august, Kreiss-Tomkins l-a învins pe fostul senator statal democrat Tom Begich. La scurtă vreme, acesta din urmă a ieșit din cursă, ca să consolideze nivelul de susținere pentru colegul său de partid.

Cu o săptămână înainte de alegeri, și senatoarea republicană Lisa Murkowski și-a exprimat susținerea pentru Kreiss-Tomkins.

„JKT este un tânăr din Alaska, cu o viziune și o perspectivă de care cred că Alaska are nevoie acum – un suflu proaspăt, un tip cu bun simț care are o capacitate cunoscută de a lucra împreună”, a declarat Murkowski într-un interviu pentru KTUU.