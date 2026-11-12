Înfrângerea usturătoare pentru republicani, care pierd și cursa pe muchie de cuțit într-un bastion conservator. Mississippi va avea un senator afro-american

Democratul Scott Colom a câștigat cursa pentru un loc în Senatul Statelor Unite în statul Mississippi, obținând o victorie surprinzătoare pentru partidul său într-un stat profund conservator, care a ales republicani timp de mai multe decenii, transmite BBC.

Victoria lui Colom îl transformă în primul afro-american din Mississippi ales în Senatul SUA în ultimii peste 140 de ani.

Mai puțin de 5.000 de voturi, din aproape un milion de voturi numărate, l-au despărțit de contracandidata sa republicană, senatoarea în funcție Cindy Hyde-Smith. Cei doi au fost despărțiți inițial de doar câteva zeci de voturi, după numărătoarea inițială efectuată după alegerile de pe 3 noiembrie.

Rezultatul înseamnă că democrații vor deține 55 de locuri în Senatul format din 100 de membri, în timp ce rezultatul unei curse extrem de strânse din Alaska nu a fost încă stabilit.

Colom, în vârstă de 43 de ani, a câștigat cu 49,2% din voturi, în timp ce Hyde-Smith a obținut 48,7%, iar un candidat independent a primit 2,1%, potrivit datelor CBS.

Candidata republicană din Mississippi și-a recunoscut înfrângerea în fața lui Colom

Hyde-Smith l-a felicitat pe Colom într-un videoclip publicat miercuri seara pe platforma „X” și i-a urat succes.

„Deși acesta nu este rezultatul pentru care am muncit sau pe care ni l-am dorit, respect decizia alegătorilor din Mississippi”, a declarat ea.

Colom a susținut discursul victoriei în campusul Colegiului Tougaloo, în fața a sute de susținători entuziasmați, care stăteau umăr la umăr sub cerul nopții.

Atmosfera era plină de emoție în timp ce acesta le mulțumea pentru sprijinul acordat în zilele de așteptare a rezultatului, de la alegerile din 4 noiembrie.

„Nu credeau că un asemenea moment ar putea deveni realitate, dar eu nu mi-am pierdut niciodată credința”, a spus Colom.

„Nu este ceva ce am făcut eu, oameni buni”, a continuat el. „Este ceva ce am făcut împreună”, a subliniat democratul, adăugând că „în Mississippi, oamenii din comunitățile locale sunt cei care fac diferența”.

O victorie de răsunet obținută de democrați într-un bastion conservator

Rezultatul pune capăt unei serii de victorii republicane care datează din anii 1980 în acest stat. Statul conservator din sudul SUA nu a mai ales un democrat pentru Senat din 1982, iar ultimul candidat democrat la președinție care a câștigat acest stat a fost Jimmy Carter, în 1976.

Analiștii nu se așteptau deloc ca mandatul de senator din Mississippi să fie disputat în mod real, Hyde-Smith candidând pentru un nou mandat într-un stat pe care președintele Donald Trump l-a câștigat în alegerile din 2024 cu o diferență de peste 22 de puncte procentuale.

Democrații au obținut însă o serie de victorii importante în aceste alegeri de la jumătatea mandatului prezidențial, preluând controlul atât asupra Camerei Reprezentanților a SUA, cât și asupra Senatului.

Partidul a câștigat mandate de senator în bastioane republicane, printre care Texas, Carolina de Sud, Kansas și Iowa.

Sondajele sugerează că acest rezultat s-a datorat în mare măsură nemulțumirii alegătorilor față de situația economică și față de războiul din Iran.