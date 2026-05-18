Înfrângere usturătoare: Elon Musk a pierdut procesul în disputa cu Sam Altman și OpenAI. Verdictul, dat în unanimitate

Un juriu american a pronunțat luni o hotărâre împotriva lui Elon Musk în procesul pe care acesta l-a intentat împotriva OpenAI, constatând că firma de inteligență artificială nu are nicio răspundere față de cea mai bogată persoană din lume pentru că ar fi deviat de la misiunea ei inițială de a aduce beneficii umanității, scriu Reuters și The Guardian.

Într-un verdict unanim, juriul de la tribunalul federal din Oakland, California, a stabilit că Musk a intentat procesul prea târziu.

Juriul federal din Oakland, California, a deliberat mai puțin de două ore.

Procesul a fost considerat pe scară largă drept un moment critic pentru viitorul OpenAI și al inteligenței artificiale în general, atât în ceea ce privește modul în care ar trebui utilizată, cât și cine ar trebui să beneficieze de ea.

După pronunțarea verdictului, avocatul lui Musk a anunțat că își rezervă dreptul de a face apel, dar judecătoarea a sugerat că ar putea avea de dus o luptă dificilă, deoarece faptul că termenul de prescripție expirase înainte ca Musk să intenteze procesul reprezintă o chestiune de fapt.

„Există o cantitate substanțială de probe care susțin concluzia juriului, motiv pentru care eram pregătită să resping cazul pe loc”, a declarat judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers.

În procesul intentat în 2024, Musk i-a acuzat pe OpenAI, pe directorul executiv Sam Altman și pe președintele companiei, Greg Brockman, că l-au manipulat să doneze 38 de milioane de dolari, apoi au acționat pe la spatele lui, atașând o afacere cu scop lucrativ la organizația non-profit inițială și acceptând zeci de miliarde de dolari de la Microsoft și alți investitori.

Musk a calificat comportamentul pârâților de la OpenAI drept „furtul unei organizații caritabile”.

Cea mai bogată persoană din lume a solicitat despăgubiri de aproximativ 150 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft, care ar fi urmat să fie plătite organizației non-profit a OpenAI. De asemenea, Musk a cerut ca Altman și președintele OpenAI, Greg Brockman, să fie demiși din funcțiile lor.

OpenAI a fost fondată de Altman, Musk și alți câțiva în 2015. Musk a părăsit consiliul de administrație al companiei în 2018, iar OpenAI a înființat o entitate cu scop lucrativ în anul următor.

Verdictul a urmat după 11 zile de mărturii și argumente în care credibilitatea lui Musk și cea a lui Altman au fost în repetate rânduri sub tirul atacurilor.

Fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că este mai interesată de bani decât de a servi publicul.

În pledoaria sa finală, avocatul lui Musk, Steven Molo, le-a reamintit juraților că mai mulți martori au pus la îndoială sinceritatea lui Altman sau l-au etichetat drept mincinos și că Musk nu a răspuns cu un „da” fără rezerve când a fost întrebat în timpul procesului dacă Altman este complet de încredere.

„Credibilitatea lui Sam Altman este direct în discuție”, a spus Molo. „Dacă nu îl credeți, ei nu pot câștiga.”

Musk a acuzat OpenAI că a încercat în mod nejustificat să-i îmbogățească pe investitori și pe cei din interior pe cheltuiala organizației non-profit și că nu a acordat prioritate siguranței legate de AI. El a susținut, de asemenea, că Microsoft a știut tot timpul că OpenAI era mai interesată de bani decât de altruism.

OpenAI a replicat că Musk era cel interesat doar de bani și că a așteptat prea mult pentru a susține că OpenAI a încălcat acordul de fondare, care prevedea crearea unei inteligențe artificiale sigure și în beneficiul umanității.

„Domnul Musk poate că are «atingerea lui Midas» în anumite domenii, dar nu și în domeniul AI”, a declarat William Savitt, avocat al OpenAI, în pledoaria lui finală. Expresia „atingerea lui Midas” (sau „mâna lui Midas”) provine din mitologia greacă și se referă la capacitatea legendarului rege Midas al Frigiei de a transforma tot ce atingea în aur pur.

OpenAI concurează cu companii de AI precum Anthropic și xAI și se pregătește pentru o posibilă ofertă publică inițială care ar putea evalua afacerea la 1 trilion de dolari.

Microsoft a cheltuit peste 100 de miliarde de dolari pe parteneriatul său cu OpenAI, a mărturisit un director Microsoft.

xAI, agentul de AI dezvoltat de Musk, face acum parte din compania lui spațială și de rachete SpaceX, care pregătește o ofertă publică inițială ce ar putea depăși-o pe cea a OpenAI ca mărime.