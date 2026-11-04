Una dintre cele mai importante bănci din România anunță zeci de restructurări: „Responsabilitatea noastră este să menținem ritmul de creștere pe termen lung”

ING Bank România va restructura aproape 80 de poziții, informează publicația Economica.

Potrivit oficialilor băncii, este vorba de 79 de poziții, iar banca va oferi asistență celor afectați, cărora li se vor oferi alte posturi în cadrul organizației.

„ING Bank România are o istorie de 32 de ani de creștere organică și sănătoasă, iar responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că putem menține acest ritm de creștere pe termen lung. De aceea, pentru a ne adapta la contextul actual și a putea răspunde mai eficient nevoilor clienților noștri, analizăm o reorganizare a structurii și a unor activități din zona de tehnologie. Unele roluri vor dispărea, iar în paralel sunt create noi roluri care să consolideze organizația pentru o creștere sustenabilă. În urma acestui proces, 79 de roluri nu se vor mai regăsi în noua structură”, transmite banca.

Potrivit Economica, ING Bank România a terminat primul semestru cu un profit brut de 667,4 milioane de lei.