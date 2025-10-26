Îngerul de 13 metri din Catedrala Națională, unde e și cea mai mare catapeteasmă din lumea. Recordurile și secretele tehnice ale lăcașului astăzi sfințit

E plină de recorduri Catedrala Națională, pe care o știm cu toții drept Catedrala Mântuirii Neamului.

Catapeteasma, de exemplu, este cea mai mare din lume: are 23,8 pe 17.1 metri. Peste 4 milioane de tessere de mozaic, care cântaresc aproximativ 8 tone, au fost folosite doar pentru partea din față, vizibilă dinspre naos. Pietricelele de mozaic sunt marca Orsoni Venezia 1888, au cea mai bogată cromatică și permit cele mai rafinate jocuri de lumina în funcție de lumina care intră in lăcas și de situarea privitorului. Venețienii au lucrat la un moment dat exclusiv pentru Catedrală.

Apoi, Icoana Maicii Domnului are 16 metri inălțime si este cea mai mare reprezentare din România. La mantia Fecioarei Maria s-au folosit pietricele în 9 nuanțe de roșu.

Catedrala Neamului a fost proiectată să dăinuie peste 500 de ani și să reziste la cutremure cu magnitudine de de peste 8,5 scara Richter.

Pictorul iconar care a coordonat lucrările de pictură în mozaic de la Catedrala Mântuirii Neamului este Daniel Codrescu.

A studiat la Institutul de Artă și Restaurare “Palazzo Spinelli” din Florența și a lucrat pe cele mai importante șantiere de pictură și restaurare din Florența, Sudul Franței, Bucovina și București.

