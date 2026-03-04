Îngrijorări că traficul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi paralizat luni de zile din cauza atacurilor Iranului cu drone

Atacurile iraniene cu drone ar putea perturba traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz timp de luni de zile, însă perioada de timp în care Republica Islamică ar putea să își susțină barajul de rachete este mai puțin clar, potrivit unor surse din serviciile de informații și analiștilor militari consultați de Reuters.

De când SUA și Israelul au atacat Iranul sâmbătă, Teheranul a lansat sute de rachete și peste 1.000 de drone asupra statelor din Golf aliate cu Washingtonul. Majoritatea au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană, dar unele hoteluri, clădiri rezidențiale și comerciale, infrastructuri și baze militare americane au suferit pagube.

Teheranul este un producător major de drone și are capacitatea industrială de a fabrica aproximativ 10.000 pe lună, potrivit Centre for Information Resilience (CIR), un grup de cercetare non-profit finanțat de Ministerul britanic de Externe.

Dimensiunea stocului de rachete al Iranului este necunoscută. Armata israeliană estimează numărul lor la 2.500, în timp ce unii analiști vorbesc de aproximativ 6.000. Cât din arsenalul Iranului a mai rămas intact ar putea fi un factor-cheie în determinarea evoluției războiului.

Închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct de trecere îngust între Iran și Oman prin care tranzitează o cincime din petrolul brut și gazul natural lichefiat la nivel mondial, a fost unul dintre principalele obiective ale Iranului, iar transportul maritim prin această arteră energetică crucială a ajuns aproape de blocaj după loviturile iraniene asupra a șase nave.

Prețurile energiei au crescut, cotația petrolului Brent urcând cu 12%, iar un indice european de referință pentru gazele naturale înregistrând un avans de aproximativ 50% săptămâna aceasta.

„Iranul nu va ceda ușor sau rapid; are mijloacele necesare pentru a face nesigur traficul comercial prin Ormuz”, a declarat pentru Reuters Bob McNally, președintele Rapidan Energy Group.

„SUA acordă prioritate atacării munițiilor, bazelor și instalațiilor iraniene care amenință strâmtoarea. Dar tot ce trebuie să facă Iranul este să arate că poate lovi câteva petroliere, iar îngrijorările se vor ocupa de restul – pur și simplu nimeni nu va mai trece pe acolo”, subliniază McNally.

Rezervele de rachete, un punct vulnerabil pentru Iran

Un fost director al serviciului britanic de informații externe MI6 a declarat pentru Reuters că, în schimb, rezervele strategice de rachete reprezintă un punct vulnerabil pentru forțele armate iraniene.

„Rusia nu este în poziția de a reaproviziona, iar China va fi destul de prudentă în această privință. Dacă s-ar afla că China furnizează efectiv echipamente militare serioase Iranului, acest lucru ar fi primit foarte prost de statele din Consiliul de Cooperare al Golfului”, a spus acesta, referindu-se la membrii GCC – Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită, Qatar, Oman și Emiratele Arabe Unite.

O a doua sursă occidentală din domeniul informațiilor a declarat că stocurile de rachete ar putea fi mai mici deoarece Teheranul a furnizat armament organizației teroriste Hezbollah din Liban și rebelilor houthi din Yemen.

Rezervele Iranului au fost de asemenea reduse de războiul de 12 zile purtat împotriva Israelului în iunie 2025, însă au fost parțial refăcute, potrivit serviciilor de informații militare israeliene.

O constrângere majoră ar putea fi lansatoarele de rachete. Stocurile s-au redus cel puțin la jumătate în ultimul an, din cauza loviturilor Israelului și ale SUA, și au scăzut și mai mult în ultimele cinci zile, potrivit unei cercetări realizate de CIR din Marea Britanie.

Noile drone „Shahed” ale Iranului pot lovi ținte aflate la 1.000 de kilometri distanță

Farzin Nadimi, cercetător principal la Washington Institute, afirmă însă că este probabil ca Iranul să poată susține un conflict îndelungat cu ajutorul dronelor sale. Cea mai recentă generație de drone Shahed-136 are o rază de acțiune de 700 până la 1.000 de kilometri, suficientă pentru a ajunge oriunde de-a lungul coastei sudice a Golfului atunci când sunt lansate de pe teritoriul iranian sau de pe nave.

Un analist din cadrul CIR a atras atenția că multe dintre aceste drone sunt produse în fabrici cu utilizare duală, civilă și militară, iar alte facilități ar putea fi reconfigurate pentru a accelera producția.

Dronele iraniene au reușit să pătrundă dincolo de sistemele de apărare aeriană ale statelor din Golf, 65 dintre ele intrând doar în spațiul Emiratelor Arabe Unite de la izbucnirea conflictului.

Acestea au lovit centre de date ale Amazon, Aeroportul Internațional Dubai și un hotel Fairmont. Bahrainul a suferit pagube materiale la infrastructură, la o bază navală americană și la un turn care găzduiește un hotel și apartamente.

Minele marine, o altă îngrijorare pentru traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz

Reuters notează că traderii de petrol se pregătesc pentru noi creșteri de prețuri, pe măsură ce durata perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz va deveni mai clară în zilele următoare.

„Sunt foarte îngrijorat; acest risc este în prezent subevaluat pe piețele petroliere”, a declarat un director executiv senior al Vitol, o casă globală de tranzacționare a materiilor prime. „Teoria predominantă este că Iranul folosește mai întâi rachete și drone vechi pentru a epuiza apărarea aeriană. Dacă este așa, răspunsul său adevărat nici măcar nu a început încă în mod serios”, a mai declarat acesta pentru Reuters.

Iar dacă rachetele și dronele vor începe să se epuizeze, Iranul ar putea desfășura mine marine. Teheranul dispune de un inventar de 5.000 până la 6.000 de astfel de mine, potrivit Dryad Global, o companie de informații privind riscurile maritime.

Acestea pot fi ancorate pe fundul mării, pot fi lansate cu rachete sau pot pluti în derivă, explodând atunci când o navă intră în contact cu ele. Analiștii subliniază însă că deocamdată nu există indicii că ar fi fost plasate mine în Strâmtoarea Ormuz.

„Dacă vor fi amplasate mine marine, va dura mult timp să fie neutralizate”, a declarat Cormac McCarry, director la Control Risks, specializat în informații maritime și servicii de securitate. „În acel moment, vom vorbi despre luni de distrugeri”, subliniază el.