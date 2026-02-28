Explozie pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai. Clădire în flăcări. Patru oameni răniți / Imagini cu urmările – VIDEO

O explozie a fost auzită și o coloană mare de fum a putut fi observată, sâmbătă seară, ridicându-se deasupra emblematicei insule artificiale din Dubai, Palm Jumeirah, în momentul în care Iranul riposta în regiunea Golfului Persic la atacurile americane și israeliene, relatează agenția France Presse.

19:05

Patru persoane rănite, anunță autoritățile

Biroul de presă din Dubai a confirmat un „incident” petrecut la o clădire dintr-un cartier al insulei Palm Jumeirah, care a provocat un incendiu şi s-a soldat cu patru răniţi, relatează AFP.

Serviciile de urgenţă din Dubai au precizat că incendiul a fost stins. „Patru persoane au fost rănite şi transportate la unităţi medicale”, au adăugat serviciile de urgenţă.

Martori au povestit pentru AFP că au văzut un fum negru dens, ridicându-se de la un hotel situat pe insula Palm Jumeirah și au auzit ambulanțe îndreptându-se spre locul respectiv.

De asemenea, locuitorii din Dubai, dar și jurnaliștii AFP aflați la fața locului, au relatat că au urmat alte explozii puternice.

Palm Jumeirah este cea mai mare și mai faimoasă insulă artificială din lume. A fost construită între 2001 și 2008 și este situată în Golful Persic, în emiratul Dubai din Emiratele Arabe Unite. Având forma unui palmier curmal, insula unicat găzduiește hoteluri de lux și unele dintre cele mai exclusiviste proprietăți din lume.

Aproximativ 90% din populaţia Emiratelor Arabe Unite este formată din străini, iar Dubai, cel mai populat oraş al său, este asociat cu opulenţa şi cu glamourul.

Latest visuals of Iranian missile attack in downtown Dubai…

The location, where these videos have been shot is Dubai Hill Mall and Fairmont Dubai…

The safest city in the world apart from Singapore is under attack…

Pray for our Indians currently based in Dubai..#DUBAI pic.twitter.com/hQHLBjVBUX — Ajay Kumar (@AjayKumarJourno) February 28, 2026

Război în Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

În scurt timp, însă, războiul din Iran s-a extins în regiune. Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.

Oficialii din Emiratele Arabe și Bahrain au anunțat că au fost ținta unor atacuri iraniene. Explozii repetate s-au auzit și în Qatar, Kuwait, Iordania și chiar în Riad – Arabia Saudită.

Potrivit AFP, Iranul a lansat atacuri asupra tuturor ţărilor din regiunea Golfului Persic bogate în petrol, cu excepţia Omanului, care a fost mediator în discuţiile dintre Washington și Teheran.