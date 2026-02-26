Înlocuitorul lui Warren Buffett în fruntea Berkshire Hathaway va da primul test major în weekend

Greg Abel, noul director executiv (CEO) al Berkshire Hathaway, se confruntă cu numeroase provocări în calitate de succesor al celebrului miliardar Warren Buffett. Sâmbătă, Wall Street va vedea cum a abordat una specifică Berkshire: mult așteptata scrisoare anuală către acționari, relatează Reuters.

Buffett, în vârstă de 95 de ani, s-a retras la finalul anului trecut, punând capăt la șase decenii în care a transformat o companie textilă aflată în dificultate într-un conglomerat de investiții evaluat la peste un trilion de dolari. Berkshire deține mai multe companii de asigurări, calea ferată BNSF și zeci de companii din domeniile energiei, industriei și comerțului cu amănuntul.

Deși a rămas președinte al Consiliului de Administrație, Buffett a declarat în noiembrie că va intra într-o „perioadă de tăcere”, în timp ce Abel preia conducerea.

Buffett este greu de egalat, iar Abel, în vârstă de 63 de ani, nu va fi o copie fidelă a acestuia.

Warren Buffett, „un Mark Twain” al scrisorilor către acționari

Fie că a răspuns la întrebări alături de Buffett la adunările anuale ale acționarilor în Omaha, fie într-o scrisoare din 2022 despre sustenabilitatea ecologică, pe care Buffett i-a cerut să o redacteze, Abel s-a concentrat mai mult pe aspectele concrete ale afacerilor Berkshire atunci când s-a adresat investitorilor.

Scrisoarea sa de sâmbătă ar putea urma aceeași linie, poate într-un stil mai puțin liric decât mesajul anual al lui Buffett, așteptat cu nerăbdare. Este o ocazie de a arăta cum va evolua Berkshire și poate chiar de a reduce teancul său de numerar, ajuns la 381,7 miliarde de dolari.

„Warren Buffett a fost Mark Twain al autorilor de scrisori către acționari”, a declarat pentru Reuters Evan Pondel, fondatorul firmei de relații cu investitorii Triunfo Partners și profesor la Universitatea Californiei de Sud. „Abel nu a fost o persoană ușor de cunoscut la Berkshire. Scrisoarea anuală este oportunitatea sa de a-și defini vocea, tonul și strategia”, mai spune acesta.

Greg Abel (stânga) a pozat alături de acționari ai Berkshire Hathaway la întrunirea din 2024 a investitorilor companiei, FOTO: Josh Funk / AP / Profimedia Images

Greg Abel lucrează de mai bine de un sfert de secol la Berkshire

Abel s-a alăturat Berkshire în 2000 și, în ultimii opt ani, a fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație, supervizând zeci de afaceri din afara domeniului asigurărilor.

Majoritatea analiștilor consideră că el are o înțelegere profundă a afacerilor Berkshire și un angajament solid față de cultura sa corporatistă.

„Credibilitatea conducerii a fost o componentă esențială a strategiei Berkshire”, spune Greg Miller, profesor la Ross School of Business din cadrul Universității Michigan, specializat în comunicare financiară. „Numele lui Buffett a conferit credibilitate activităților companiei și deciziilor pe care le ia. Abel trebuie să îi ia locul și să continue această tradiție”, afirmă acesta.

Niciun alt CEO, nici măcar Jamie Dimon de la JPMorgan Chase sau Larry Fink de la BlackRock, nu a atras atât de mult atenția investitorilor prin afirmațiile lor precum cele făcute de Buffett în scrisorile sale. Fiecare dintre ele, redactate din 1978 încoace, este publicată pe site-ul companiei.

Buffett a adoptat adesea un ton colocvial. În 2008, a scris despre excesele financiare care au dus la prăbușirea pieței imobiliare din SUA o frază care avea să devină celebră: „Înveți cine a înotat gol abia când se retrage marea”.

Prețul acțiunilor Berkshire a scăzut după ce Buffett și-a anunțat retragerea

Totuși, chiar dacă Abel va scrie în principal despre Berkshire, el ar putea să-și îndrepte privirea și în alte direcții.

„Scrisorile lui Buffett nu erau doar despre ceea ce făcea Berkshire, ci și despre felul în care Buffett vedea lumea. Oamenii vor dori să știe cum vede Greg Abel lumea”, afirmă Miller. „Trebuie să meargă pe o linie fină între continuitate și afirmarea propriei identități”, subliniază el.

Rezultatele Berkshire pentru trimestrul al patrulea al lui 2025 și pentru întregul an precedent vor fi publicate odată cu scrisoarea lui Abel. Profitul operațional pentru întregul an 2025 s-ar putea apropia de nivelul record de 47,44 miliarde de dolari, stabilit cu un an înainte.

Totuși, prețul acțiunilor Berkshire a scăzut cu 8% din data de 3 mai a anului trecut, când Buffett și-a anunțat planurile de retragere, în timp ce indicele Standard & Poor’s 500 a crescut cu 22%.

Analiștii consideră de ceva timp acumularea de numerar de către Berkshire drept un factor de frânare. Compania a fost un vânzător net de acțiuni timp de 12 trimestre consecutive.

Mulți analiști consideră că acest lucru este un indicator al faptului că Buffett și directorii de la Berkshire cred că bursa americană este într-o „bulă” caracterizată de prețuri ale acțiunilor care nu se justifică prin rezultatele financiare ale companiilor.