O mamă și copilul ei aflat în cărucior, loviți de mașină pe o trecere de pietoni din București / Femeia a murit, iar copilul este la spital

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni din Capitală. Femeia de 35 de ani și copilul ei de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani, pe şoseaua Berceni din Bucureşti, a transmis Brigada Rutieră.

„Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Potrivit Antena 3 CNN, tânărul de 20 de ani este cunoscut drept un vitezoman. Pe conturile de socializare s-a filmat recent în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră.

Femeia, lovită de alte două mașini

Femeia care a murit în urma accidentului a fost proiectată de impactul cu mașina pe sensul opus, unde a fost lovită de alte două autovehicule, potrivit polițiștilor.

„În urma cercetărilor desfăşurate la faţa locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroşat iniţial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în aşteptare, pe sensul opus de circulaţie. Din verificările efectuate, a rezultat că, în urma impactului iniţial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Toţi cei trei şoferi au fost conduşi la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, conform prevederilor legale.

Cercetările sunt în curs de desfăşurare pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.