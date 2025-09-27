Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice: Mini-ghid ANAF cu PFA, profesii liberale, drepturi autor, CNP, NIF. Declarația 070, formularul 700-mențiuni și altele

ANAF a publicat recent un nou mini-ghid, privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice, care face referire la Persoanele Fizice Autorizate (PFA), avocați, medici, arhitecți și alte persoane care desfășoară profesii liberale, persoane care obțin venituri din drepturi de autor, la situațiile de identificare fiscală pe baza CNP, precum și la nerezidenții care au nevoie de NIF.