Insolvența DAN AIR. Aeroportul din Bacău răspunde acuzațiilor companiei

Compania DAN AIR și-a cerut insolvența luna trecută, acuzând totodată că problemele sale financiare sunt generate de procesatorul de plăți NETOPIA, care ar fi reținut o parte din banii pentru biletele vândute, precum și de Aeroportul „George Enescu” din Bacău care ar fi făcut presiuni pentru plata unor datorii, într-o formă care ar echivala cu o executare silită. În schimb, aeroportul precizează că doar a luat măsuri pentru a-și proteja interesel patrimoniale în raport cu operatorul aerian.

„Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău (RA AIGEB) informează că, potrivit evidențelor financiar-contabile la data de 2 noiembrie 2026, operatorul aerian DAN AIR SRL înregistrează obligații de plată restante către regie în valoare totală de 1.343.809,54 lei, din care peste 83% din valoarea totală a restanțelor reprezintă obligații cu o vechime de maximum 33 de zile”, se spune într-un comunicat al conducerii aeroportului diin Bacău.

Aeroportul a deschis propria acțiune de deschidere a procedurii de insolvență pentru DAN AIR pe 29 octombrie pentru recuperarea creanțelor de la operatorul aerian „pentru protejarea și securizarea drepturilor patrimoniale ale RA AIGEB, precum și pentru apărarea intereselor financiare ale instituției și recuperarea creanțelor existente.”

Aeroportul „George Enescu” prcizează că va face propuneri către DAN AIR privind un grafic de eșalonare a datoriilor, în condiții similare celor aplicate în 2025.

„Totodată, se va solicita achitarea în avans a contravalorii serviciilor aeroportuare aferente zborurilor viitoare, în scopul prevenirii acumulării unor noi obligații financiare și al protejării intereselor patrimoniale ale RA AIGEB. Precizăm că măsuri similare au fost adoptate și de alți furnizori de servicii, inclusiv de furnizorii de combustibil, precum și de alte aeroporturi unde compania aeriană își desfășoară activitatea”, precizează sursa citată.

Acuzații companiei la adresa șefului aeroportului

Compania aeriană DAN AIR a acuzat, joi, procesatorul de plăți NETOPIA că a încetat să-i transfere banii încasați din vânzarea biletelor, peste 850.000 de euro, și avertizează că unele zboruri ar putea fi anulate. Compania, care și-a cerut insolvența săptămâna trecută, cere public demisia conducerii NETOPIA și a șefului Aeroportului Bacău, pe care îl acuză de presiuni pentru plata unor datorii vechi.

DAN AIR spune că a achitat pe 26 octombrie 100.000 de lei, aproximativ 10% din datoria față de aeroportul din Bacău, dar că i s-a cerut o nouă plată până la finalul săptămânii trecute.

„În discuțiile purtate, directorul general al aeroportului a solicitat ca DAN AIR să facă o nouă plată până la sfârșitul săptămânii, pentru ca serviciile de handling să continue, deși cunoaște situația blocajului creat de NETOPIA. Mai mult, acesta a lăsat să se înțeleagă că o eventuală încetare a operațiunilor DAN AIR nu ar avea consecințe deosebite pentru aeroport, afirmațiile fiind contrare efectului de piață pe care dispariția oricărui operator aerian o poate avea.”, susținea compania aeriană.

Compania afirmă că solicitările aeroportului contravin procedurilor de prevenire a insolvenței și planului său de reorganizare și că echivalează cu „o formă de executare silită” suspendată de instanță.

„Viziunea îngustă a directorului general nu reprezintă interesele generale ale județului Bacău. Dispariția DAN AIR ar conduce la restrângerea semnificativă a conectivității aeriene a zonei și la reducerea concurenței, în dauna pasagerilor din Moldova. Astfel de afirmații nu ar trebui să vină din partea conducerii unui aeroport a cărui dezvoltare depinde tocmai de atragerea a cât mai mulți operatori aerieni.”, scuză DAN AIR.

Compania, în comunicatul remis joi, cere „demisia conducerii executive a NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.A. și a directorului general” al Aeroportului din Bacău.

Aeroportul invocă „lecțiile învățate” de la Blue Air

Contactat de HotNews, Radu Bezniuc, administratorul executiv al Regiei Autonome Aeroport Internațional „George Enescu” Bacău, a spus, vineri, că decizia nu îi aparține.

„Înțelegeți foarte bine că nu este o decizie la discreția Administratorului Executiv al RA. Consiliul de Administrație se va întruni luni pentru a discuta despre instrumentele legale la dispoziția aeroportului, pe care să le poată utiliza în scopul prevenirii acumulării de noi debite”, a declarat Bezniuc pentru HotNews.

El a invocat experiența aeroportului cu Blue Air: „În baza «lecțiilor învățate», înțelegem că scopul este de a proteja drepturile patrimoniale ale Regiei. Despre deciziile CA-ului vom informa publicul interesat”.

Întrebat despre acuzațiile de „presiuni”, Bezniuc a refuzat să comenteze: „Nu comentez. Eu îmi fac jobul conform contractului de mandat pe care îl am cu Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Județean Bacău”.