Inspecția Judiciară cere suspendarea judecătoarei din dosarul Romatsa, după incidentul de la Înalta Curte. Magistrata, vizată de două cercetări disciplinare

Judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București este vizată de o nouă cercetare a Inspecției Judiciare, care cere Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție a acesteia până la finalizarea verificărilor, au declarat pentru HotNews reprezentanții Inspecției. În 26 august, judecătoarea Liliana Alexe a fost implicată într-un incident la Înalta Curte, unde a mers pentru a-și susține dosarul Romatsa pe care l-a soluționat pe fond.

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM va analiza miercuri solicitarea Inspecției Judiciare privind suspendarea din funcție a judecătoarei Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București. Solicitarea a fost înaintată de Inspecția Judiciară în cadrul celei de-a doua acțiuni disciplinare în curs împotriva judecătoarei Alexe.

„Este o nouă cercetare disciplinară în curs, cea vizând conduita de la ICCJ, pentru care s-a cerut suspendarea”, a precizat pentru HotNews Alin Bogdan Alexandru, purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare.

Liliana Cătălina Alexe este judecătoarea care în luna februarie a decis suspendarea pentru o lună calendaristică a certificatului de furnizare servicii al ROMATSA.

Procesul de la Curtea de Apel București soluționat în primă instanță prin decizia cu impact major asupra traficului aerian din România a pornit de la o reclamație privind modul în care ROMATSA angaja controlorii de trafic aerian, potrivit documentelor consultate de HotNews

În 29 iunie, președintele Nicușor Dan a convocat CSAT, iar una dintre temele discutate atunci a fost riscul închiderii spațiului aerian în România și Republica Moldova să fie anulate.

În aceeași zi, Inspecția Judiciară a declanșat o primă acțiune împotriva judecătoarei Alexe, care până la acea dată nu-și motivase hotărârea pronunțată în februarie.

Incidentul de la instanța supremă

În 26 august, la Înalta Curte s-a judecat recursul pe care ROMATSA l-a formulat împotriva deciziei Curții de Apel București. Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe a mers la proces, însă a fost scoasă din sala de judecată după ce a luat cuvântul și a semnalat că unul dintre magistrații din complet ar fi incompatibil.

„Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată”, a transmis, ulterior incidentului, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Magistrații care judecau recursul în dosarul ROMATSA au cerut, în cele din urmă, ca judecătoarea de la CAB să fie scoasă din sală.

Liliana Alexe a reacționat prin două mesaje postate pe Facebook, în care spunea că nu a făcut scandal și că s-a comportat „decent” și „respectuos”.

Ea a afirmat că a fost îndepărtată din sala de judecată de către președinta de complet pentru că, în contextul formulării unei cereri de recuzare a completului de judecată de către avocatul angajaților Romatsa, s-a simțit „obligată să aduc la cunoștința completului de recurs faptul că judecătorul Claudiu Răpeanu, membru al completului de judecată, este în relații apropiate cu mine, relații de notorietate, în sensul că ar fi trebuit să fie nașul meu de cununie”, adică „un grad ridicat de intimitate în interacțiune”.

Sancționată de Inspecție după o plângere a președintei Curții de Apel

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe a mai fost cercetată de Inspecția Judiciară și anul trecut și sancționată cu avertisment, după o plângere depusă împotriva sa de către președinta Curții de Apel București, Liliana Arsenie.

Alexe a fost acuzată atunci că a încărcat o hotărâre în sistemul Ecris, pe care ea o redactase, logându-se cu datele grefierei. Avea acordul ei, după cum explica magistrata într-un interviu pentru PressHub.

La audierea de la Inspecția Judiciară, judecătoarea Alexe a afirmat că dacă ar fi știut că un astfel de gest va duce la o anchetă disciplinară „și-ar fi tăiat o mână”, după cum ea însăși a relatat într-o postare pe Facebook.

Judecătoarei i s-a reproșat că a ignorat o dispoziție administrativ care nu le mai permitea magistraților să încarce în Ecris hotărârile pe care ei le redactează, pe motiv că aceasta reprezintă o atribuție a grefierilor.

Dispoziție administrativă era de fapt un mesaj primit pe WhatsApp de la președinta secției, semnala judecatoarea Alexe o decizie oficială fiind adoptată la nivelul CAB abia după ce a fost ea sancționată.

Magistrata a contestat la Înalta Curte sancțiunea, pe care catalogat-o „profund nedreaptă”, însă a pierdut procesul.